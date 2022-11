Ronaldo em Nova Iorque? Figura de cera de CR7, revelada em Times Square, é a nova atração do Madam Tussauds

Cristiano Ronaldo é a mais recente personalidade a ganhar um lugar de destaque no maior museu de cera do mundo, o Madam Tussauds de Nova Iorque. A figura do capitão da seleção nacional de futebol - que esta semana tem sido notícia pelas afirmações feitas na entrevista a Piers Morgan, e que já levou o United a reagir - foi revelada esta sexta-feira à noite, na cidade norte-americana, numa iniciativa surpresa em Times Square, na presença de milhares de pessoas.

A existência da figura do jogador foi mantida em segredo até esta sexta-feira à noite, mas a Tribuna Expresso esteve em Times Square ao início da tarde e viu a parte inferior da estátua, que já se encontrava no local. Foram as chuteiras Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground a denunciar que a estrutura montada na praça servia para esconder a figura do jogador.

Na mais recente criação do museu nova-iorquino, o futebolista português é representado com o equipamento verde e vermelho da Seleção, que se estreia no Mundial de Futebol do Catar na próxima quinta-feira, frente ao Gana (depois do jogo de preparação contra a Nigéria). Além do uniforme e das chuteiras já referidas, a figura de Ronaldo ostenta também a braçadeira de capitão. Quanto à pose escolhida, a opção recaiu pelo icónico “Sii”, imortalizada pelo jogador na comemoração de golos. Nesta representação, CR7 avança ligeiramente para a direita com os braços estendidos na lateral e com os dedos das mãos abertos. O queixo aponta para baixo, sem que o olhar deixe de encarar o público de frente.

Mas a presença de Cristiano Ronaldo no Madame Tussauds não se resume à figura de cera. Para marcar a chegada do futebolista ao museu nova-iorqueino, foi criado um espaço interativo dedicado ao atleta português, apelidado de The CR7 Experience.

De acordo com as informações dadas à Tribuna Expresso, Ronaldo gostou da figura de cera criada à sua imagem, tendo destacado a semelhança do cabelo e dos olhos. “Isto é cera? Vocês estão a brincar?”, terá dito, de acordo com o comunicado de imprensa enviado sobre o tema. “O rosto é inacreditável. Imaginem dois Ronaldos!”, exclamou.

PORTUGAL TOMA TIMES SQUARE DE ASSALTO

A figura de cera de Cristiano Ronaldo foi revelada no mesmo dia em que o Turismo de Portugal deu inicio a um novo plano de promoção dos destinos nacionais. Numa ação que repete a magnitude dos vídeos da onda gigante da Nazaré, em 2018, o VisitPortugal aposta agora num trabalho visual mais abrangente. Durante uma hora, Portugal toma os ecrãs de Times Square com imagens de 24 pontos do país.

Óbidos, Ericeira, Cerdeira (Aldeia de Xisto), Serra da Estrela, Porto (Casa da Música e Serralves), Douro, Lisboa (MAAT, Arco da Rua Augusta e Miradouro Sta. Luzia), Sintra, Algarve (Praia dos 3 Irmãos e Sete Vales Suspensos) e Alentejo (Alqueva, enoturismo, Monsaraz e Comporta) são as zonas representadas em Portugal continental, às quais se juntam os Açores - com a Lagoa das Sete Cidades, o Salto do Cabrito, as Furnas e a Praia do Moinho - e a Madeira, com o Pico Ruivo, Pico do Arieiro e a Levada do Larano.