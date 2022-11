Em resposta à entrevista a Piers Morgan, United contrata advogados para processar Ronaldo e diz ao jogador para não voltar ao clube

O amigável diálogo de Cristiano Ronaldo com Piers Morgan, na “Talk TV”, foi ponto central de debate no futebol internacional nas últimas semanas, dividindo atenções com o Mundial do Catar. A conta-gotas, desde a publicação dos primeiros excertos no domingo até à emissão das duas partes da entrevista, quarta e quinta-feira, as palavras do português fizeram manchetes e criaram debates.

Entre críticas lançadas aos críticos que Ronaldo garante não ler, reparos à mentalidade dos jovens jogadores, considerações sobre os favoritos no Mundial do Catar ou elogios a Lionel Messi, o grosso da troca de impressões entre os homens que mutuamente se elogiaram — Cristiano disse fazer a entrevista por “gostar” de Piers Morgan, este qualificou o seu convidado como “o maior de todos os tempos” — girou em torno do Manchester United.

O português considerou que, nos 12 anos em que esteve longe de Old Trafford, houve “zero progressos no clube”, que está “parado no tempo”. Criticou a decisão de nomear Ralf Rangnick, que disse não conhecer, como técnico na época passada e acusa Erik ten Hag de passar uma imagem falsa para a imprensa e os donos dos red devils de “não quererem saber” do clube.

O Manchester United reagiu, em comunicado, às declarações do seu número 7. O clube inglês foi para já parco e anunciou apenas “ter iniciado os passos apropriados” para “responder” à entrevista de Cristiano Ronaldo. “Não faremos mais comentários até este processo terminar”, informa o texto.

Já na segunda-feira o United tinha comunicado ter “notado” a atenção mediática em torno da entrevista, acrescentando que ia “considerar a resposta” depois de “todos os factos” estarem estabelecidos.

O “The Guardian” informa que o Manchester United contratou advogados para processar Ronaldo por não ter cumprido cláusulas contratuais. De acordo com o jornal, foi dito ao jogador para não regressar ao centro de treinos do clube depois do Mundial.

Segundo a Sky Sports, a direção e a equipa técnico do Manchester United apenas terão sabido da entrevista quando a comitiva se preparava para viajar de volta para o norte de Inglaterra depois do triunfo, por 2-1, contra o Fulham de Marco Silva, na última jornada da Premier League. Cristiano não participou nessa partida por estar doente.

Ronaldo viaja esta sexta-feira com a seleção para o Catar, onde disputará o seu quinto Mundial, depois de 2006, 2010, 2014 e 2018. Quando a competição acabar, a seguinte camisola que o português vestirá parece ter, cada vez menos, tons do lado vermelho de Manchester.

Artigo atualizado às 12h26 com a informação avançada pelo “The Guardian”