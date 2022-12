Enzo Fernández, o melhor jovem do Mundial: “Não há nada mais lindo do que isto”

Os meses perfeitos de Enzo Fernández em 2022 acabaram da melhor maneira. Depois do êxito que foram os primeiros tempos do argentino no Benfica, após ter vindo do River Plate, o médio foi fundamental na conquista do título mundial por parte da sua seleção. Enzo ganhou a titularidade já durante o torneio e acabou eleito o melhor jovem da competição.

Enzo, de 21 anos, disputou 563 minutos no Mundial. Suplente nas duas primeiras partidas, entrou no onze no último duelo da fase de grupos, contra a Polónia, e não mais saiu.

Nos quatro embates a eliminar, o médio nunca foi substituído, fazendo os 90 minutos contra Austrália e Croácia e 120 minutos contra Países Baixos e França. O nível que demonstrou serviu para ser eleito o melhor sub-21 do Mundial, sucedendo a Kylian Mbappé, vencedor em 2018.

Após a final, falando com a mesma emoção dos companheiros e de Scaloni, Enzo disse que “não tem preço” viver este êxito. "Não há nada mais lindo do que isto: a minha família nas bancadas, a minha filha, a minha mulher, todos os meus amigos, o meu pai. Fizeram uma viagem incrível para me apoiar e torcer por mim. O grupo merece tudo”, considerou o médio.

Outro dos destaques individuais da competição foi Emiliano Martínez, considerado o melhor guarda-redes. ‘Dibu’, que já tinha defendido dois penáltis contra os Países Baixos nos quartos de final, fez uma defesa fundamental a Randal Kolo Muani já depois dos 120' e, na decisão, defendeu o remate de Coman.

O guardião do Aston Villa opinou que a “final estava controlada”, mas lamentou que, com “dois remates de m****”, tenha chegado o empate. “O destino era sofrer”, disse Martínez. “Não poderia ter havido um Mundial com o qual tivesse sonhado tanto como este”, concluiu o jogador.