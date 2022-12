“Qué miras, bobo?”. Lionel Messi é o melhor jogador do Mundial 2022

Nem sequer é uma taça que não tenha em casa. Em 2014, Lionel Messi levou para casa o prémio de melhor jogador do Mundial do Brasil, mas o que nos recordamos é daquela imagem do génio argentino, sem barba, ainda tão jovem, olhando de forma vazia para o troféu de campeão do mundo, sem lhe poder tocar porque pertencia à Alemanha.

Agora, o mundo é seu. Todo seu. Messi é campeão mundial e foi também considerado o melhor jogador no Catar, num torneio em que marcou sete golos, dois deles na final, e nos deixou várias exibições de antologia e um lance maradoniano, ou melhor, messiânico, já o podemos dizer, naquele terceiro golo na meia-final frente à Croácia, em que ultrapassou uma, duas, três vezes Josko Gvardiol, central-revelação deste Mundial.

Messi, aí, expiou as comparações, colocou-se ao nível do homem que o olha lá de cima, Diego Maradona, ele que em 1986 também carregou a Argentina às costas.