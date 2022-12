António Silva, o adolescente tranquilo que é o mais novo de sempre a jogar por Portugal em Mundiais

A 12 de agosto, o Benfica B jogou em Tondela, empatando a um golo na partida a contar para a II Liga. No centro da defesa dos lisboetas estava um tal de António Silva, a realizar somente o quarto encontro da carreira na equipa secundária das águias.

Avançando 112 dias, o que menos terá mudado na vida daquele adolescente é ter cumprido 19 anos de existência a 30 de outubro. A lista de novas experiências, estreias e feitos alcançados pelo rapaz de Penalva do Castelo dariam para preencher vários anos risonhos, mas para António tudo surgiu em pouco mais de três meses.

Então vejamos: estreia na equipa principal do Benfica a 27 de agosto; primeira partida na Liga dos Campeões a 6 de setembro; primeiro golo na Champions a 25 de outubro; primeiro golo (seguido de outro) na I Liga a 6 de novembro; debute pela seleção nacional a 17 de novembro.

Culminando este derrube de etapas, esta exploração vertiginosa de admiráveis mundos, António Silva estreia-se em Mundiais contra a Coreia do Sul. Aos 19 anos, um mês e dois dias, é o mais novo português de sempre a jogar na principal competição planetária, superando os 20 anos, três meses e quatro dias que Paulo Futre tinha a 3 de junho de 1986, quando entrou aos 73' da vitória de Portugal contra a Inglaterra no México 1986.

Lars Baron - FIFA/Getty

À chegada ao estágio da seleção, questionado sobre esta ascensão feita de estreias e recordes, António Silva foi António Silva. O jovem sereno, ponderado, com palavras cautelosas que coincidem com um central seguro e sóbrio, que se tivesse mais voltas ao sol passadas na terra nos levaria a dizer que tem uma tranquilidade dada pela experiência. “Prometo mais 76 dias de trabalho”, disse, em referência aos dias que tinham passado desde a estreia no Benfica.

Sobre o seu estilo reservado, diz que “sempre foi educado assim” pela família, tentando que “as coisas lhe passem ao lado”, ainda que por vezes seja “impossível” fugir a tudo o que o rodeia.

Em agosto, António Silva beneficiou da vaga de lesões no eixo da defesa do Benfica para se impor na retaguarda de Schmidt, de onde não mais saiu. Em 18 partidas na equipa principal, a maioria delas ao lado de um Nicolás Otamendi 15 anos mais velho, o ainda adolescente contribuiu para que o Benfica ganhasse 14 vezes e empatasse quatro.

Na seleção nacional, logo na última lista antes do Mundial, em setembro, Fernando Santos falou do surgimento do tranquilo jovem na ribalta do futebol. E na convocatória final para o Catar, António Silva foi uma das maiores novidades.

Tal como sucedeu no Benfica, o central aproveitou os azares e condicionamentos alheios para se chegar à frente. A lesão de Danilo fê-lo subir na hierarquia de Fernando Santos e as rotações contra a Coreia deixaram Rúben Dias de fora.

António Silva fará história ao lado de Pepe, que é 20 anos mais velho. Assim, o mais novo jogador de sempre por Portugal num Mundial estará ao lado do mais velho de sempre.