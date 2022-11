Há 76 dias, António Silva estreou-se pelo Benfica. E nos próximos 76? “Não sei. O que sei é que vou treinar daqui a pouco e dar o melhor”

Conta jogar amanhã?

“Estando nos 26 eleitos acabo por ser uma opção. Sei que a seleção tem jogadores de muita qualidade, mas estou aqui para tentar ajudar. Se jogo ou não, não sei, mas espero ajudar a seleção da melhor maneira possível”

76 dias desde a estreia pelo Benfica, como serão os próximos?

“São mais 76 dias de trabalho, é o que eu posso prometer. O que vem para a frente não sei, o que sei é que vou treinar daqui a pouco e que vou dar o meu melhor no treino”

Primeiras impressões no estágio com colegas

“São jogadores de enormíssima qualidade, jogadores como o Pepe que tem uma história enorme no futebol e o Rúben [Dias] e o Danilo também muito experientes. Tento aprender ao máximo com eles, sou muito jovem e o que reter deles vai ser muito bom para mim, claramente”

Esperava estar no Mundial?

“Claramente que olhando para trás não estava à espera de estar aqui a falar na seleção A. Mas muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses, estou a tentar aproveitar ao máximo. Ninguém me vai dar nada e o futuro dirá o que vai ser a minha carreira futebolística”

Como não se deslumbra

“É algo muito meu, sempre fui educado assim pela minha família. Sou um rapaz muito humilde. Tento que as coisas me passem ao lado, mas há coisas que me chegam aos ouvidos, é impossível não chegarem. Mas sempre fui educado assim, vou continuar sempre assim”

Blindou-se da questão Ronaldo?

“Foi um contato super normal, acho que é um caso pessoal do Cristiano. Nós não ligamos muito a isso, temos de respeitar aquilo que foi uma decisão do Cristiano e o importante é estarmos todos juntos para representar Portugal no Mundial. Ansioso ou nervoso? Não, estou completamente tranquilo porque sei que tenho de fazer aquilo que me fez estar aqui. Vou tentar estar o mais tranquilo possível quer nos treinos ou nos jogos, se o mister assim o decidir”

Mais Cristiano

“Cresci a ver o Cristiano jogar, não me lembro de ver futebol sem Cristiano. É um grande exemplo, estou a tentar aprender com ele. Mas não é só o Cristiano, há outros vou tentar aprender ao máximo, porque só assim vou ficar melhor jogador”