Sp. Braga vai defrontar Mälmo, Union Berlim e Union Saint-Gilloise na Liga Europa

O Sp. Braga vai jogar contra Mälmo, Union Berlim e Union Saint-Gilloise na fase de grupos da Liga Europa, ditou o sorteio desta manhã, realizado em Istambul, na Turquia, o palco da final da Liga dos Campeões.

A presença no Pote 1 ofereceu aos minhotos a regalia de evitar Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Estrela Vermelha, Dynamo Kiev e Olympiacos. Ainda assim, mesmo estando no primeiro pote, o clube português escapou a clubes como Feyenoord, PSV, Mónaco, Real Sociedad, Bétis e Fenerbahçe.

Quanto aos adversários do Sp. Braga, haverá um português no caminho: Diogo Leite, emprestado pelo FC Porto, está no Union Berlim, que soma duas vitórias e um empate na Bundesliga. O defesa português atuou os 90 minutos nos três encontros. Quanto ao Mälmo, esta equipa segue na quinta posição da Liga Sueca, a sete pontos do líder, BK Hacken, à 19.ª jornada. Finalmente, o Union Saint-Gilloise, que esteve afastado quase 50 anos do principal escalão do futebol belga e que em dezembro de 2021 liderava a liga belga, é um gigante adormecido que, em títulos nacionais, só fica atrás de Anderlecht (34) e Club Brugge (18).

Ao todo, 32 equipas espalhadas por oito grupos vão procurar alcançar a final de 31 de maio, que será jogada em Budapeste, na Puskás Aréna. O vencedor desta competição voa para o Pote 1 da próxima edição da Liga dos Campeões, o que aconteceu ao Eintracht Frankfurt, o adversário que tocou ao Sporting no sorteio realizado na quinta-feira.

Silvia Lore

O Sp. Braga, na altura treinado por Carlos Carvalhal, alcançou os quartos de final da última edição da Liga Europa, caindo apenas contra o Rangers. Antes, os bracarenses eliminaram Mónaco, Sheriff e, na fase de grupos, Estrela Vermelha, Midtjylland e Ludogorets.

Esta temporada, graças ao quarto lugar na época passada (a nove pontos do Benfica, o terceiro classificado), há mais uma voltinha no carrossel europeu. Agora com Artur Jorge a treinar a equipa, um ex-futebolista que defendeu aquele escudo durante largos anos, o Sp. Braga começou a liga de forma promissora: 3-3 vs. Sporting, 3-0 vs. Famalicão e 5-0 vs. Marítimo.

Quanto a outras latitudes onde se fala português, a Roma de José Mourinho, vencedora da Liga Conferência, vai defrontar o sedutor Betis de Manuel Pellegrini, o treinador que o português substituiu no banco do Real Madrid, em 2010. Mourinho volta assim a participar na competição que conquistou em 2003 e 2017, com FC Porto e Manchester United.

Já Jorge Jesus voltará a ter pela frente o Dynamo Kiev, que eliminou os turcos na pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, terá pela frente Real Sociedad, Sheriff e Omonoia.

Os grupos completos da Liga Europa

Grupo A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, Zurich

Grupo B: Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

Grupo C: Roma, Ludogorets, Betis, HJK

Grupo D: Sp. Braga, Mälmo, Union Berlim, Union Saint-Gilloise

Grupo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

Grupo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Grupo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Grupo H: Estrela Vermelha, Mónaco, Ferencvaros, Trabzonspor