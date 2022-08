O sorteio da Champions: Benfica recebe Messi e companhia, FC Porto reencontra conhecidos e Sporting escapa a colossos

Está definida a fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. No sorteio de Istambul, o grande destaque entre as equipas portuguesas vai para o Benfica. O clube da Luz vai atuar no grupo H contra a maior constelação de estrelas do futebol mundial, o Paris Saint-Germain, bem como frente à Juventus e o Maccabi Haifa.

Assim, o Benfica terá como rivais os astros Neymar, Mbappé e Messi, tal como os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches, que estará de regresso à Luz. Também reencontrando-se com o seu antigo clube estará Ángel Di María, contratação sonante de uma Juventus que procura recuperar o título em Itália e o sucesso na Europa. O outro rival é o Maccabi Haifa, campeão de Israel.

O vencedor da Liga 2021/22, o FC Porto, já sabia que, à partida, teria tarefa mais fácil por estar no pote 1. E a sorte ditou reencontros para a equipa de Sérgio Conceição. O FC Porto jogará contra o Atlético de Madrid, duelo que se produziu na época passada com um 0-0 em Espanha e um 3-0 a favor dos de Simeone no Dragão.

Outro adversário será o Bayer Leverkusen, que eliminou os azuis e brancos na Liga Europa 2019/20. O FC Porto também terá como opositor o Club Brugge, que derrotou por duas vezes na fase de grupos em 2016/17, com Nuno Espírito Santo no comando técnico.

Finalmente, o Sporting, que tal como o Benfica estava no pote 3, escapou aos grandes colossos dos potes 1 e 2. O conjunto de Rúben Amorim, que tentará repetir a presença na fase a eliminar da passada campanha, foi sorteado frente ao Eintracht Frankfurt, que ergeu o troféu da Liga Europa em 2021/22.

Os outros dois adversários serão o Tottenham, de Antonio Conte e 4.º classificado da última Premier League, e o Marselha, vice-campeão da Ligue 1.

Grupo A: Ajax, Liverpool, Nápoles, Rangers

Grupo B: FC Porto, Atlético, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Grupo C: Bayern, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marselha

Grupo E: AC Milan, Chelsea, RB Salzburgo, Dínamo Zagreb



Grupo F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Grupo G: Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund, Copenhaga

Grupo H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

A fase de grupos da Liga dos Campeões será disputada em menos tempo do que o habitual, devido ao Mundial do Catar. Assim, a primeira jornada será já a 6 e 7 de setembro, com a segunda ronda a 13 e 14 do mesmo mês. Após a pausa de seleções, a terceira jornada será a 4 e 5 de outubro e a quarta a 11 e 12 de outubro. A quinta ronda será a 25 e 26 de outubro e a derradeira jornada será a 1 e 2 de novembro. Como habitual, a fase a eliminar começa em fevereiro. A final, em Istambul, será a 10 de junho.

Quanto aos prémios individuais, Karim Benzema venceu o troféu de melhor jogador masculino e Alexia Putellas de melhor jogadora. Carlo Ancelotti foi o melhor treinador no masculino e Sarina Wiegman ganhou o galardão para treinadora no futebol feminino. Arrigo Sachi foi distinguido com o "prémio presidencial", em homenagem à carreira do italiano.