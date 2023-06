Vai a Arábia Saudita chegar (também) ao ténis? Para Carlos Alcaraz “não há dúvidas”. E a ATP confirma conversações

O alargar do investimento da Arábia Saudita no desporto ao ténis parece, há muito, inevitável. No reino do Médio Oriente, realizou-se, em 2019 e 2022, um lucrativo torneio de exibição, mas a disputa de uma competição dos circuitos profissionais tem sido tema recorrente de debate, tendo em conta o impacto da modalidade e as pretensões dos sauditas no desporto global.

Ora, Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, entidade responsável pelo tour masculino, veio confirmar esta ideia. O dirigente disse que já houve conversas “positivas” com o PIF, o fundo soberano saudita, bem como com outros possíveis investidores. A ideia seria não só adicionar torneios ao calendário, mas também haver injeção de dinheiro em infra-estruturas ou desenvolvimento tecnológico.

Como que admitindo que esta chegada dos sauditas ao ténis é inevitável, Carlos Alcaraz disse, após o triunfo em Queen's, que não há dúvidas" de que, “no futuro”, irá “jogar na Arábia Saudita”: “Acho que eles têm o poder para ter muitos torneios. Nunca joguei um torneio oficial lá, veremos como será”, comentou o espanhol, que recuperou a liderança da hierarquia mundial.

Em entrevista ao “Financial Times”, Gaudenzi avisou que o investimento no ténis terá, sempre, de “respeitar a história do jogo e o produto”, porque não se trata de um “videojogo, nem de um filme”, disse.

Falando do caso do golfe, em que, depois de um conflito inicial, o circuito financiado pelo fundo soberano saudita se uniu aos tradicionais, o presidente da ATP disse que os fãs de golfe “querem ver os principais jogadores uns contra os outros”, desejando “um ranking e uma história simples”.

Tem sido noticiada a possibilidade de a Arábia Saudita acolher as ATP Finals, o torneio que reúne os melhores da temporada no final de cada ano. Na Diriyah Tennis Cup, evento de exibição que se realiza no reino do Médio Oriente, Taylor Fritz recebeu, em 2022, cerca de €1 milhão pelo triunfo na competição, valor que é pouco inferior ao angariado por Carlos Alcaraz por vencer a edição de 2023 de Indian Wells, considerado informalmente como o quinto major da modalidade.