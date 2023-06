Depois de dois anos de turras e desencontros, há paz no mundo do golfe: saudita LIV une-se aos dois circuitos rivais numa nova organização

Foram dois anos de uma verdadeira cisão no habitualmente seleto e distinto mundo do golfe. O aparecimento da LIV Golf, circuito financiado pelo estado saudita através do PIF, o fundo soberano do estado do Médio Oriente, conhecido pelos seus pobres registos em matéria de direitos humanos, embalou várias estrelas mundiais da modalidade com as suas canções de milhões de dólares, provocando uma guerra aberta entre aqueles que defendem os circuitos tradicionais, como o PGA Tour, e os que acreditam que os golfistas devem ter a liberdade de competir onde quiserem - nomeadamente, onde lhes paguem mais.



Os últimos meses foram feitos de acusações, ameaças, rebeliões. Enquanto gente do calibre de Phil Mickelson, vencedor de seis majors, Dustin Johnson ou o espanhol Sergio García passava a fronteira e aceitava o dinheiro saudita, o PGA Tour suspendeu todos os participantes nos eventos do novo circuito, financiados pelo mesmo dinheiro que comprou o Newcastle, iniciando-se também várias frentes de batalha na justiça: os procuradores norte-americanos investigaram o PGA Tour por violação das leis da concorrência e a LIV Golf e seus golfistas processaram o circuito rival por barrar a participação dos últimos em provas. No contra-ataque, o PGA Tour colocou uma ação em tribunal contra a LIV Golf por aliciar os seus golfistas, encorajando-os a quebrar contratos.

Ian Maule

Mas, inesperadamente, depois de assanhadas declarações que colocaram golfistas contra golfistas - Rory McIlroy e Tiger Woods foram os principais críticos dos colegas que “desertaram” para a LIV Golf - apareceu fumo branco: o PGA Tour anunciou esta terça-feira que os três principais circuitos, a LIV Golf, o DP World Tour e o PGA chegaram a um consenso para formar uma nova entidade comercial que irá “unir o golfe”.

O comunicado do PGA Tour fala de uma “nova entidade, com propriedade coletiva, com fins lucrativos”, num modelo que irá juntar os “melhores jogadores” da modalidade. A nova organização, ainda sem nome, será financiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, cujo presidente é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o que irá “facilitar o seu crescimento e sucesso”.

Guerra jurídica fica sem efeito

Meses depois de recusar liminarmente o novo circuito, o PGA Tour rende-se à força da LIV Golf, que já lhe havia roubado muitos dos nomes mais importantes da modalidade, criando uma enorme disrupção competitiva no golfe. Agora, diz que os três principais circuitos irão “trabalhar juntos para fazer crescer o golfe”.

O anúncio desta terça-feira deita também por terra todos os processos judiciais que decorriam nos tribunais. O PGA Tour promete ainda, de “boa fé”, iniciar um processo de reentrada dos golfistas rebeldes nas suas fileiras. Vários deles abandonaram o tradicional circuito para aceitar propostas de vários milhões de dólares. Tiger Woods terá, por exemplo, recusado 700 milhões de dólares para jogar no circuito saudita.

Charlie Crowhurst/LIV Golf/Getty

“Depois de dois anos de distrações, este é um dia histórico para o jogo que todos conhecemos e amamos”, sublinhou o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, que acredita que a nova entidade irá beneficiar “os golfistas, parceiros comerciais e adeptos”. Monahan deixou ainda palavras de apreço por Yasir Al-Rumayyan, diretor do PIF, “pela sua visão, colaboração e abordagem positiva”.

A nova organização “irá gerar uma nova era global no golfe, para melhor”, frisou o responsável do PGA Tour.

Diz a ESPN que o acordo entre os três circuitos foi forjado sem que muitos dos golfistas e agentes soubessem das movimentações nos bastidores. Vários tiveram conhecimento da fusão aquando da saída do comunicado do PGA Tour.