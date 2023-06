A milionária expansão dos tentáculos sauditas

“Sabia que, ao vir para a Arábia Saudita, ia abrir a caixa.” Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu à chegada de Karim Benzema ao Al-Ittihad, clube treinado por Nuno Espírito Santo que acabou de ganhar a liga do país, relegando para segundo o Al-Nassr do madeirense. As idas do atual Bola de Ouro e do cinco vezes vencedor da distinção para o Médio Oriente não representam o nascimento de uma tendência, mas sim um importante passo numa multimilionária estratégia há algum tempo em curso.

A Arábia Saudita está presente em todo o desporto mundial: investindo além-fronteiras, como no Newcastle, trazendo competições para o reino, como o Grande Prémio de Fórmula 1 e combates de boxe, ou apontando a organizações ainda mais importantes, como mundiais de futebol ou Jogos Olímpicos. Noticia o “The Athletic” que há a intenção de acolher 25 campeonatos do mundo das mais diversas modalidades até 2030.