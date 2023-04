O favorito foi o campeão: Casper Ruud bate Miomir Kecmanovic e vence Estoril Open

Casper Ruud, quinto do ranking ATP e primeiro cabeça de série do Estoril Open, sucedeu ao argentino Sebastián Báez e é o vencedor da edição de 2023 do único torneio ATP realizado em Portugal. Na final, o norueguês confirmou o favoritismo e impôs-se ao sérvio Miomir Kecmanovic.

Frente ao 40.º jogador mundial, o tenista de 24 anos triunfou com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-3) em uma hora e 49 minutos. Ruud, um dos mais consistentes tenistas do mundo em terra batida, superou assim um adversário que ainda não tinha cedido qualquer partida na competição.

Primeiro pré-designado no Clube de Ténis do Estoril, Ruud, que eliminou Báez nos quartos de final e João Sousa na segunda ronda, conquistou o 10.º título do seu palmarés, nove deles nesta superfície. O norueguês foi finalista de dois majors em 2022, perdendo em Roland-Garros para Rafa Nadal e no US Open para Carlos Alcaraz.