Quatro homens interrogados em Melbourne por levarem bandeiras russas, t-shirts com “Z” e cânticos para o Open da Austrália

O Tennis Australia, entidade que organiza o primeiro Grand Slam da temporada, revelou que a polícia de Victoria interrogou quatro homens que estavam na Rod Laver Arena, o principal recinto do torneio. O incidente – com bandeiras russas, um “Z”, cânticos e ameaças ao barulho – ocorreu esta quarta-feira durante e depois do duelo entre Novak Djokovic e Andrey Rublev, a contar para os quartos de final do primeiro major da temporada.

“Quatro pessoas do público que abandonavam o estádio revelaram bandeiras e símbolos inapropriados e ameaçaram os seguranças”, pode ler-se no comunicado daquele organismo, que acrescenta que o conforto e segurança de todos os presentes são “a maior prioridade”.

A certa altura da partida, escreve o “The Guardian” , um homem exibiu uma t-shirt negra com um “Z” inscrito à frente, uma letra que é associada às tropas russas que começaram a invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Esse símbolo tem sido uma forma de declaração de apoio àquela investida militar.

O indivíduo, que foi abordado pela segurança, terá permanecido até ao final do jogo, o que viola as regras do torneio implementadas na primeira ronda. Se antes de começar o torneio o Tennis Australia permitia que os adeptos levassem bandeiras de todas as latitudes, após o duelo entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova, no qual se viram algumas bandeiras russas, o regulamento mudou e foram proibidas as bandeiras relativas à Rússia e império russo, assim como foi banido o recurso a termos e símbolos bélicos como o “Z”.

De acordo com o “The Guardian”, em algumas entradas do recinto são entregues aos adeptos panfletos onde se aclara o tipo de objetos relativos à Rússia que não podem ser transportados e exibidos durante o torneio, no qual os atletas russos e bielorrussos competem defendendo uma bandeira neutral.

O grosso do incidente desta noite, em Melbourne, ocorreu especialmente após Djokovic varrer do mapa Rublev (6-1, 6-2 e 6-4, em 2h03): um pequeno grupo de adeptos juntou-se numas escadas, conta ainda o diário britânico, e lançou para as alturas algumas bandeiras russas, uma delas com o rosto de Vladimir Putin. Esse mesmo grupo cantou em apoio àquele país que está há quase um ano a tentar ocupar o vizinho.