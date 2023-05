Se o mar está minado na Ucrânia, há ondas em Peniche: surfistas ucranianos disputam Campeonato Nacional em Portugal

Sergii Kukharskyi é treinador de natação em San Diego, antes foi-o em Nova Iorque, mas ainda dá braçadas nas piscinas a um nível bastante sério e a segunda foto mais recente no seu Instagram prova-o: com um ligeiro sorriso, tem ao pescoço as seis medalhas que conquistou, em finais de abril, nos Spring National Championships dos EUA, competindo na categoria Masters, reservada a nadadores com mais de 25 anos que já não estejam a competir profissionalmente. No verão viajará até Fukuoka, no Japão, para nadar nos Mundiais de natação. Este fim de semana, porém, estará por Peniche, para “inspirar a próxima geração de surfistas” e por acreditar que “o surf pode juntar as pessoas e ajudar a sarar as feridas da guerra”.

Olhando para o perfil de Anna Tsukur na mesma rede social, tão-pouco é óbvia a sua ligação ao surf. Com mais de 84 mil seguidores, identifica-se como fitness life coach e tem a página floreada de vídeos de treinos, exercícios ou sugestões para queimar calorias. As casas e as praias no background dessas publicações deixam pistas quanto à sua localização. Hoje vive perto do mar, em Portugal, onde vinha de férias já desde há uma década, aproveitando para fazer surf, uma “paixão muito grande”, que nutria só ocasionalmente por “viver longe do mar”. Jamais competiu, apesar de habituada a deslizar em cima de uma prancha. Em tempos fê-lo sobre a neve, em provas de snowboard, agora confessa ao Expresso “não ter pensado tão à frente” quanto à hipótese com que Peniche a pode agraciar, este fim de semana, se surfar até bem longe.