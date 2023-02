O cinquentão Kelly Slater quer estar em Paris 2024: “Esta será a minha oportunidade. Nos Jogos seguintes terei 55 anos”

Em 1992 o mundo era diferente. Jogava-se Gameboy, Michael Jordan era o maior do planeta, Fujimori fazia tropelias no Chile, Hulk Hogan ganhava o título de peso pesado da WWF e o McDonald's abria o primeiro restaurante na China. Entre esses e muitos mais eventos históricos, nas águas planetárias surgia um extraterrestre. Kelly Slater, mago das ondas, ganhou o seu primeiro Mundial de surf nesse ano. Tinha apenas 20 anos.

Tantos anos depois, o norte-americano, natural da Flórida, continua a ser um homem especial dentro de água, juntando algumas feituras épicas como ser o mais jovem e o mais velho de sempre a ser campeão mundial. Em 2011, tinha 39 anos. Ao todo contam-se 11 títulos como o maior do planeta a exibir-se graciosa e magicamente em cima de uma prancha.

A caminhada foi tremenda e, embora se sinta um sortudo, não teve nada a ver com sorte. “Não me caiu no colo, trabalhei para caraças nos últimos 40 anos”, contou à Tribuna Expresso , em março, na véspera do MEO Pro Portugal, em Peniche.

E a fome mantém-se. A uma semana de cumprir o 51.º aniversário, Kelly Slater pisca o olho aos próximos Jogos Olímpicos, em Paris. “Esta será a minha oportunidade. Nos Jogos seguintes terei 55 anos. Na altura não vou estar no circuito”, disse agora, aqui citado pela “Marca” . “No entanto, também disse isso aos 40 anos…”

Em Tóquio, a estreia da modalidade nuns JO, o norte-americano foi suplente de John Florence e Kolohe Andino. Só há duas vagas, uma fórmula que se repete este ano. A temporada está em andamento, no Havai, com o Billabong Pro Pipeline, que Slater ganhou em 2022, temporada em que acabou em 15.º do ranking.

“Eu espero que eu ter ganhado em Pipeline tenha inspirado as pessoas a pensarem: Holly shit, ele tem 50 anos. Eu posso fazer isto Porque não?”, disse na tal entrevista à Tribuna Expresso.

Já não falta assim tanto para o MEO Portugal Pro, agendado para 8-16 de março. A partir de agora tudo conta para a corrida a Paris 2024.

“Se conseguir entrar nessa equipa olímpica, tenho uma boa oportunidade de ganhar uma medalha”, imagina.