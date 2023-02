Cristiano Ronaldo foi da assistência teleguiada à assistência fortuita na vitória do Al-Nassr

Depois de ter feito quatro golos na última jornada da liga saudita, estreando-se a marcar pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco, mas foi uma das figuras do triunfo, por 2-1, contra o Al-Tawoon. Na vitória que permite manter a liderança do campeonato, o português assistiu para os dois golos da equipa que capitaneia, ainda que em lances de qualidade — e intenção — bem diferentes.

Com o número 7 nas costas e braçadeira de capitão no braço, o madeirense começou ativo, roçando o 1-0 num bom remate de pé esquerdo após lance individual de qualidade. O marcador seria mesmo inaugurado, aos 17', numa jogada em que Cristiano se evidenciou não pela finalização que tem marcado a sua carreira, mas pela criação.

Ainda no seu meio-campo, bem longe da baliza rival, Ronaldo fez um passe em arco, fugindo da defesa e indo ao encontro de Ghareeb. Talvez o português tenha visto o Super Bowl e tomado Patrick Mahomes como inspiração, já que pareceu um autêntico quarterback. Recebido o passe de Cristiano, Ghareeb marcou.

Na segunda parte, o Al-Taawon, com o ex-Sporting Naldo como capitão, entrou com outra qualidade. Logo aos 47', Alvaro Medrán, que chegou a ser uma jovem promessa do Real Madrid e que coincidiu com o auge de Ronaldo no Santiago Bernabéu, fez o 1-1. Pouco depois, Tawamba colocou os visitantes na frente, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Apesar das dificuldades, o Al-Nassr chegou ao triunfo aos 78'. Após canto da esquerda, a bola chegou aos pés de Luiz Gustavo, que rematou à baliza. Pelo caminho estava Cristiano Ronaldo que, com tudo para marcar, disparou para trás e não para a frente. O que poderia ser um falhanço tornou-se na segunda assistência para CR7, já que o ressalto foi ter com Madu, que fixou o 2-1 final.

Com este triunfo, o Al-Nassr mantém-se no topo da liga. A equipa amarelo e azul tem 40 pontos, os mesmos do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo e do Al-Shabab de Vicente Moreno, que tem mais um encontro disputado. O Al-Hilal, vice-campeão do mundo de clubes, tem 32 pontos, mas tem menos dois encontros que o Al-Nassr.