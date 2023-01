Vicente Moreno, treinador do Al-Shabab da Arábia Saudita: “Ronaldo vai ter de cuidar-se, o futebol aqui é mais exigente do que se pensa”

Em linhas gerais, quais diria que são as diferenças da liga da Arábia Saudita em relação aos principais campeonatos europeus aos quais um jogador como Cristiano Ronaldo se terá de adaptar?

Assim em traços globais, creio que as maiores diferenças que um jogador de primeiro nível encontra são culturais. Desde logo, há a questão dos horários. No verão há quase 50 graus durante o dia, o que impossibilita treinar enquanto haja sol, portanto os treinos têm de ser ao final da tarde ou à noite. Aqui, em todos os aspetos, a vida faz-se muito mais de noite do que de dia devido ao calor. No inverno é verdade que as temperaturas mudam muito, mas o hábito de treinar de noite está tão enraizado que se mantém, também, quando faz mais frio. Acredito que Cristiano possa ter alguma dificuldade a adaptar-se a esses horários, porque os jogadores de alto nível na Europa costumam treinar de manhã e, quando chega o final da tarde ou a noite, já estão a descansar em casa.

Outra questão importante à qual é preciso haver uma adaptação é à religião. Trata-se de um país muito religioso, com horários de rezas durante o dia e a noite aos quais te tens de adaptar. Basicamente, fazemos o mapa de treinos e restante trabalho tendo em conta essas horas de orações. Isso é algo muito diferente ao que estamos habituados na Europa.