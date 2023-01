Com Cristiano Ronaldo nas bancadas a acenar, Talisca dá a vitória ao Al-Nassr contra Pepa

Na sua apresentação como jogador do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo garantiu estar “pronto para jogar” imediatamente. No entanto, a estreia do português ao serviço da equipa saudita terá de esperar, já que o avançado arrasta um castigo de dois encontros dos seus tempos no Manchester United, o que até poderá levar a que a primeira partida com as novas cores seja num amigável contra o PSG de Messi.

Assim, Ronaldo teve de assistir das bancadas ao primeiro desafio do Al-Nassr desde que foi apresentado. A chuva, convidada pouco comum nesta zona do globo, levou ao adiamento, por 24 horas, do jogo contra o Al-Tai, mas um dia depois do previsto o madeirense viu mesmo os seus companheiros em ação.

Com Cristiano entre os espetadores, os focos estiveram, naturalmente, muito virados para as bancadas. O português foi sendo destaque nas redes sociais, quer quando acenava para o público, quer quando reclamava decisões de arbitragem.

1 / 3 Getty 2 / 3 Getty 3 / 3 -

Dentro de campo, Anderson Talisca assumiu total protagonismo. O brasileiro já era o melhor marcador da época do Al-Nassr, com nove golos em 10 partidas, e reforçou esse estatuto ao fazer os dois golos do triunfo (2-0) contra os homens de Pepa.

Com o relvado bastante molhado, o antigo jogador do Benfica fez o 1-0 perto do intervalo, num bom cabeceamento que mereceu aplausos de Ronaldo. No segundo tempo, após lançamento longo do guardião Ospina, Talisca, de pé esquerdo, aumentou a vantagem dos locais.

Com esta vitória, o Al-Nassr tira o melhor proveito do deslize do Al-Shabab, que está em segundo e perdeu (2-1) contra o Al-Wehda. A nova equipa de Cristiano Ronaldo tem agora mais quatro pontos do que o Al-Shabab, que, ainda assim, tem menos uma jornada realizada. A próxima partida do campeonato, a 14 de janeiro, é, justamente, entre os dois primeiros.