Um confronto entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? Pode acontecer já daqui a duas semanas

Seria de esperar que a ida de Cristiano Ronaldo para o campeonato da Arábia Saudita aumentasse consideravelmente a improbabilidade do português voltar a enfrentar outros jogadores que costumam pontificar nas listas de melhores do mundo. Porém, um acaso do destino poderá permitir que o primeiro jogo do avançado em Riade seja frente a Lionel Messi.

Esse mesmo, o argentino do Paris Saint-Germain, rival do capitão da seleção nacional em tantos títulos e recordes conquistados ao longo das duas últimas épocas.

Isto porque para o dia 19 de janeiro está marcado um troféu amigável entre um combinado de jogadores do Al-Hilal e do Al-Nassr, equipa designada de Riyadh Season, e o campeão francês. O encontro vai realizar-se no estádio King Fahd, em Riade e devia ter acontecido há um ano, em 2022. A pandemia da covid-19 acabou por adiar o jogo por 12 meses, não imaginando os organizadores que Cristiano Ronaldo estaria na Arábia Saudita em 2023.

Com dois jogos de castigo às costas ainda dos tempos da Premier League - na época passada, Cristiano atirou ao chão o telemóvel de um adepto, sendo posteriormente castigado - Ronaldo está impedido de jogar esta sexta-feira frente ao Al-Tai e daqui a uma semana com o Al-Shabab. Mas, à partida, estaria disponível para participar no encontro amigável com o PSG.

Lionel Messi voltou esta semana a Paris após um período de festejos e descanso, depois da conquista do Mundial, em dezembro. De recordar que o argentino tem um acordo comercial com o turismo do país árabe.

A data do jogo, em que Cristiano poderá também enfrentar Neymar e Mbappé, foi confirmada esta quinta-feira por Marcelo Gallardo, antigo treinador do River Plate e que como jogador teve uma curta passagem pelo PSG. O argentino será o técnico da seleção de jogadores do campeonato saudita.