Cristiano deixou um colega a suar, fez sorrir o treinador e ouviu língua portuguesa: assim foi a apresentação no Al-Nassr

Depois da apresentação na sala de imprensa, Cristiano Ronaldo caminhou até ao balneário onde esperavam os colegas. Estava de fato cinzento, colete e gravata azul, menos tenso do que à chegada ao estádio do Al-Nassr. Como por magia, surgiu equipado. Waleed Abdullah, um guarda-redes experiente, deu-lhe as boas-vindas. O português brincou e disse-lhe que até ficou a suar. Abdullah, um graúdo de 36 anos, ficou meio sem jeito e riu. A seguir, o português prometeu tratar do que faltava tratar rapidamente para irem todos treinar.

Uma hora e tal antes, com a banda sonora saída da garganta de um senhor com a amarela camisola 7, o estádio do Al-Nassr ia-se enchendo de entusiasmo, esvaziando as cadeiras vagas. Havia muitos carros lá fora, luzes e pessoas a caminhar rumo ao que parecia ser um dia filho da ficção científica. Cristiano chegou pelas 16h08, mais três na capital da Arábia Saudita. Com presidente e vice do clube a fazerem uma espécie de visita guiada, notava-se a estridente ausência: Jorge Mendes. A relação com o empresário de sempre parece estar rota.

O capitão da seleção portuguesa chega ali depois de não ter sido muito feliz no Campeonato do Mundo, tendo até perdido o lugar para Gonçalo Ramos, algo considerado impensável antes do torneio começar. Pouco antes de viajar para o estágio, Cristiano deu uma polémica e arrasadora entrevista a Piers Morgan.

Voltando à sala de imprensa, antes da viagem ao balneário e ao relvado, onde o esperavam cerca de 30 mil adeptos, o português foi apresentado como “o melhor jogador do mundo”. Ao lado, o presidente e Rudi Garcia, o novo treinador. A apresentadora da cerimónia substituiu-se aos jornalistas, se os havia na sala, numa metáfora interessante, e soltou para além das perguntas uma frase em língua portuguesa: “Cristiano, bem-vindo”.

O futebolista garantiu que se sentia muito bem. “Estou orgulhoso por esta decisão. O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo, joguei nos maiores clubes. Para mim, agora é um novo desafio”, admitiu, revelando que se trata de "um contrato único" (fala-se em 500 milhões de euros) porque se trata de um “jogador único”. Mais do que uma vez, o ainda capitão da seleção portuguesa mencionou que espera servir de inspiração ou veículo ajudante para as gerações vindouras e também para as raparigas e mulheres.

Khalid Alhaj/MB Media

Nas cadeiras, seja quem for aquela gente embasbacada e deslumbrada, ia tirando selfies e sacando muitas fotografias a um dos maiores futebolistas que o futebol viu. O novo 7 do Al-Nassr referiu que “teve muitas oportunidades” para jogar noutros clubes, nomeadamente de Brasil, Austrália, Estados Unidos e Portugal. “Mas dei a minha palavra a este clube, sei o que quero, e sei o que não quero também”, avisou. De seguida, num tom competente e seguro, voltou a mostrar-se sensível em relação aos mais jovens e também à equipa de futebol feminino do clube. O verbo “ajudar” voltou a escorrer-lhe da boca.

Depois de recordar que “todos falam, mas poucos sabem de futebol” e que as equipas estão cada vez mais fortes, isto numa alusão ao que se passou no Campeonato do Mundo, elogiou a seleção saudita, a única que bateu a campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi. Já do Al Nassr viu vários jogos e está pronto. “Posso jogar amanhã se o treinador quiser”, disse, trocando uns risos com Rudi Garcia. “Quero desfrutar do futebol e das pessoas.”

O rosto de Garcia ia denunciando satisfação. O discurso de Cristiano parecia sólido como os arquivos que falam sobre o seu futebol e os números. Um ou outro “siii” saíam da boca dos que testemunhavam tudo. As sobrancelhas risonhas aprovaram.

“Estou muito surpreendido por haver tanta gente na conferência de imprensa”, ironizou o sorridente treinador. “Isto é uma nova era”, lembrava-lhe a anfitriã, que trataria de garantir a sua selfie com o estrelado visado logo a seguir àquela cerimónia.

“É um dos melhores jogadores da História, é uma lenda”, continuou Garcia. “Para mim, para o clube e para o reino da Arábia Saudita é fantástico ter o Cristiano aqui.” Apesar de ser um dia feliz para o futebolista, que recuperou o sorriso como se estivesse na festa de anos do 8.º aniversário, convém recordar que as Nações Unidas (ONU) colocaram a Arábia Saudita na lista dos maiores violadores de direitos humanos, ao lado de países como Coreia do Norte, Síria, Irão e Afeganistão.

“Os abusos dos direitos humanos estão descontrolados e incluem torturas, detenções arbitrárias e execuções”, menciona o documento da ONU . Segundo várias organizações de defesa dos direitos humanos, as mulheres e pessoas LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais e transgénero) estão expostas e vulneráveis e o governo saudita é conhecido por reprimir atos de dissidência. As mulheres, as tais que Cristiano teve tato para mencionar, são alvo de forte discriminação.

Yasser Bakhsh

“Um jogador como o Cristiano é dos mais fáceis de treinar, não há muito para ensinar. Estamos aqui para vencer”, continua Rudi Garcia. “Teremos tempo para falar. O mais importante está ali, é verde [relvado]. Temos de ganhar. Ele é um exemplo, todos sabem isso. O meu objetivo para o Cristiano é fazê-lo feliz, quero que ele desfrute de jogar no Al Nassr.” Finda a cerimónia, ouvem-se mais alguns “siiiii” como se fossem beijos.

No balneário, a tal segunda etapa, Cristiano apertou a mão a todos os colegas, em especial a de Vincent Aboubakar, o ex-futebolista do FC Porto que marcou o golo da vitória no Camarões-Brasil, em Doha. O plantel conta ainda com os ilustres David Ospina, Luiz Gustavo, Anderson Talisca e Pity Martínez. O presidente voltou a falar. Rudi Garcia idem, levando Ronaldo a fazer um ar insolente de menino traquina, aquele que se faz para os colegas, ganhando já a sua simpatia. Por ali, entre quatro paredes e demasiadas câmaras e cliques, Cristiano voltou a dizer que estava muito feliz. “Sei que o grupo é fantástico, vi alguns jogos, vi a ligação entre todos, gostei muito. Estou aqui para ajudar a equipa, vou dar o melhor como sempre fiz”, garantiu mais uma vez.

Às 20h13 (hora local) estava no túnel à espera para entrar no relvado, numa imagem que transportou alguns para 2009, exatamente no Santiago Bernabéu. Os adeptos gritam por ele. E ele entrou, tocando pele com pele com os jovens que ali estavam a fazer de corredor. Um levou as mãos ao rosto, incrédulo. Depois, outro corredor, agora dois rios de faíscas que contrariam a gravidade e correm para o céu. Ouve-se um “siii” glorioso. Chegava-lhe amor e admiração por todos os lados das bancadas, enquanto fumo e luzes enchiam ainda mais as bancadas.

Depois das palavras protocolares, enfadonhas e burocráticas, assinou algumas bolas e bateu-as para longe. Menos uma, que entregou em mãos a uma menina, evidenciando mais uma vez o cuidado com esta parte da história. Com a família no relvado, terá sido lembrado que faltava dizer algo como o famoso “Hala Madrid”. E o futebolista, depois de gargalhar e agradecido pela lembrança, disse e inaugurou mais uma fase da carreira, que se segue a Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Manchester United.