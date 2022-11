Cristiano Ronaldo explode em entrevista: “Não tenho respeito por Ten Hag porque ele não me respeita a mim”

Logo após mais uma novela de fim de mercado, em que esteve com um pé fora do Manchester United, Cristiano Ronaldo prometeu dar uma entrevista a explicar tudo. E cumpriu. Talvez não se esperasse que fosse a apenas uma semana no Mundial. Numa conversa com o polémico jornalista Piers Morgan, o internacional português critica sem meias medidas o seu treinador Erik ten Hag, por quem diz não ter respeito, bem como o Manchester United, que acusa de falta de empatia depois de um ano em que o internacional português perdeu um filho.

“Não tenho respeito por Ten Hag porque ele não me respeita a mim”, diz o português num excerto da entrevista publicado pelo jornal “The Sun” que irá para as bancas esta segunda-feira. A entrevista será transmitida na televisão britânica na quarta e quinta-feira.

Ronaldo deixa ainda críticas graves ao comportamento do Manchester United num ano em que perdeu um dos filhos gémeos que esperava com a companheira, em abril. Em julho, a filha mais nova do português, de três meses, foi internada e essa foi a razão para o avançado não se apresentar na pré-época, revela. Ronaldo acusa o clube de falta de “empatia”, contando ainda que executivos do clube duvidaram das suas razões para não regressar aos treinos, algo que o deixou “magoado” e a sentir-se “mal”. Diz sentir-se “traído” pelo clube e acredita que dentro do United há quem o queira ver fora de Old Trafford: “Não só este ano, mas no ano passado também”.

Confirmando que Sir Alex Ferguson teve um papel essencial no seu “desvio” do City para o United no verão de 2021 - “segui o meu coração”, diz -, Cristiano frisou aquilo que há muito se especulava: que no regresso ao United viu um clube parado no tempo e muito atrasado em termos de condições em relação aos rivais. Algo que diz abertamente na entrevista.

“O progresso foi zero. Desde que Sir Alex foi embora que não houve evolução no clube, nada mudou”, aponta, falando de questões como infraestruturas de treino, até piscinas, ginásios e cozinha. A atitude dos jovens jogadores do clube, pouco interessados naquilo que o português tinha para ensinar, também desiludiu o jogador de 37 anos.

“Eu acho que os adeptos têm de saber a verdade. Eu quero o melhor para o clube, é por isso que vim para o United”, continua o português, que se diz desiludido por perceber que o clube não consegue competir com os rivais na hora de contratar os melhores jogadores.

Ronaldo atira ainda farpas a Ralf Rangnick, o alemão que treinou o United na segunda metade da época no ano passado. “Se não és sequer treinador, como é que queres ser treinador do Manchester United? Nunca tinha ouvido falar dele”. Wayne Rooney, seu antigo colega no United, também não passa incólume: “Não sei porque é que me critica tanto… deve ser porque ele já acabou a carreira e eu continuo a jogar ao mais alto nível. Não vou dizer que tenho melhor aspeto que ele. O que é verdade…”



Piers Morgan diz ainda que Ronaldo acredita não existir uma cultura vencedora no United e que o clube precisa de tomar medidas drásticas. Que podem passar até pela sua saída. E até citou Picasso na entrevista: “Como Picasso disse, ‘é preciso destruir para depois reconstruir’, e se começarem por mim, isso não é um problema".

O jornalista revela que Ronaldo lhe falou do período negro que foi a perda de um filho, excerto que deverá ser transmitido quando a entrevista for para o ar, durante a semana. Depois do Mundial, que diz esperar “ganhar”, Ronaldo voltará a Manchester para resolver o seu futuro, que depois desta entrevista dificilmente passará por Old Trafford.