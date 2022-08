Isolado no refeitório, os companheiros fartos e Ten Hag a ponderar mudar de ideias: dias difíceis para Cristiano Ronaldo no Man. United

Aos 45 minutos do jogo com o Brentford, o segundo do Manchester United na Premier League, já os red devils perdiam por 4-0. Um choque, uma inesperada inabilidade de uma equipa que apostou forte em mudar o paradigma dos últimos anos, com a chegada de Erik ten Hag do Ajax. O resultado não mudaria até ao apito final.

Acontece que, depois dos bons sinais da pré-época, o Manchester United vai em duas derrotas em dois jogos da liga inglesa, com um mercado pouco vigoroso e ainda com o tema Cristiano Ronaldo pendente. O português quer sair para uma equipa de Champions, mas a sua vontade tem batido de frente com o desejo do treinador neerlandês em o manter no plantel e com a pouca recetividade dos gigantes europeus em receber o avançado de 37 anos.

Mas os recentes acontecimentos poderão fazer tudo mudar. De acordo com a imprensa britânica Erik ten Hag estará a mudar de ideias e a atitude do português não tem agradado nem aos colegas de equipa.

Diz o The Athletic que o regresso de Cristiano Ronaldo aos treinos com a equipa após uma ausência por motivos familiares não está a ser suave e que o português tem sido frequentemente visto a comer sozinho no refeitório. Frisa o portal que a linguagem corporal de Ronaldo nos treinos é de descontentamento e que terá discutido as ideias de Ten Hag, nomeadamente os trabalhos de pressão alta, elemento que sempre caracterizou o estilo do técnico neerlandês.

O “Telegraph” aponta mesmo que a presença de Cristiano Ronaldo “divide fortemente opiniões” dentro da cúpula do United e que face aos problemas do clube e resultados pobres o “seu comportamento é visto como egoísta e prejudicial pelos colegas de equipa”. O facto de Cristiano Ronaldo se ter recusado a cumprimentar os adeptos no final do encontro de sábado, apesar da insistência do adjunto Steve McClaren, aumentou ainda mais o descontentamento no clube.

Os dois meios sublinham que Ten Hag estaria farto de instabilidade que a situação provoca, mas enquanto o The Athletic aponta que o treinador pondera mudar de ideias e deixar Ronaldo sair, o “Telegraph” frisa que o neerlandês ainda quer manter um jogador difícil de substituir e que garante muitos golos à equipa.

Folga cancelada e corrida como castigo

Chocado com a humilhação sofrida pela sua equipa frente ao modesto Brentford, Ten Hag não teve contemplações. A folga de domingo foi cancelada e os jogadores foram obrigados a apresentar-se às 9h da manhã em Carrington, poucas horas depois do jogo.

Relatam o The Athletic e o “Telegraph” que o castigo foi duro. Depois da equipa técnica ter percebido que, no conjunto, os jogadores do United tinham corrido 95,6 quilómetros face aos 109,4 do adversário, Ten Hag obrigou os futebolistas a correr os 13,8 quilómetros de diferença, mesmo os que não foram titulares.

O The Athletic sublinha que Cristiano Ronaldo participou no treino extra.