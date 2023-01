Cristiano Ronaldo não se estreia esta quinta-feira na liga saudita. Não só por causa de um castigo, mas porque o jogo do Al-Nassr foi adiado

Não é algo a que estejamos habituados: notícias de chuvas fortes na Arábia Saudita. Mas nos últimos dias, coincidindo com a chegada de Cristiano Ronaldo ao país, a água tem caído com fartura em Riade. Ao ponto de causar estragos no estádio do Al-Nassr, que ainda há dois dias recebeu a apoteótica apresentação do avançado português.

O mau tempo afetou as instalações elétricas do Mrsool Park e o jogo frente ao Al Tai, de Pepa, marcado para as 15h de Lisboa, foi adiado por 24 horas, informação confirmada pelo clube depois do jornal “Al Riyadhiah” revelar que tanto os portões como o sistema de iluminação do estádio não estavam a funcionar em pleno, o que não garantia a segurança dos adeptos.

Fica assim adiada a possível estreia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, uma estreia que, na verdade, nem deveria acontecer esta quinta-feira nem deverá acontecer na sexta. Tudo porque o português tem às costas uma suspensão de dois jogos aplicada pela federação inglesa depois atirar para o chão o telemóvel de um jovem adepto do Everton, um episódio ainda relativo à época passada.

Apesar de ter deixado a Premier League, a imprensa inglesa sublinha que os regulamentos da FIFA preveem que os castigos se mantenham em caso de inscrição em nova federação, pelo que Cristiano Ronaldo só deverá estar apto para ajudar o Al-Nassr no dia 22, frente ao Al-Ettifaq. Três dias depois, o Al-Nassr joga a meia-final da Supertaça saudita com o Al-Ittiahad, treinado por Nuno Espírito Santo.