Pela terceira vez na história (e após 16 anos de ausência), Portugal está nos ‘quartos’ de um Mundial. Segue-se Marrocos

O Portugal - Suíça começou com grandes novidades ainda antes do apito inicial. Numa decisão quase inédita, Fernando Santos deixou Cristiano Ronaldo no banco. E a opção, conjugada com a aposta em Gonçalo Ramos, não poderia ter saído melhor ao técnico: o avançado do Benfica fez três golos e uma assistência, sendo o melhor em campo na goleada, por 6-1, que assinalou uma das melhores exibições do passado recente da seleção em grandes torneios.

O triunfo permite a Portugal estar nos quartos de final pela terceira vez na história, repetindo os feitos de 1966 e 2006. Em 1966, no Mundial da glória de Eusébio em Inglaterra, após a fase de grupos vinham logo os ‘quartos’, pela que esta foi somente a segunda ocasião em que a equipa nacional superou a fase que agrupa os 16 melhores conjuntos.

Tanto em 1966 como em 2006, Portugal superou depois os quartos de final e caiu nas ‘meias’. Para estar entre os quatro mais fortes, a equipa de Fernando Santos terá pela frente Marrocos, que bateu a Espanha, em partida que se realizará sábado, 10 de dezembro, às 15h.

Será o terceiro embate da seleção contra a equipa do norte de África, sempre em Mundiais. Em 1986, os marroquinos ganharam (3-1) na fase de grupos da competição que se realizou no México, enquanto em 2018 um golo de Cristiano Ronaldo deu os três pontos a Portugal na Rússia.

picture alliance/Getty

Gonçalo Ramos, a grande figura do desafio, fez três golos na estreia a titular na seleção. Foi o primeiro hat trick do Catar 2022, sendo o dianteiro, aos 21 anos e 169 dias, o mais jovem a marcar três vezes num jogo num Mundial desde o húngaro Florian Albert, contra a Bulgária, em 1962.

Também em destaque esteve Pepe. O central, que começou como capitão, fez o 2-0 e tornou-se, aos 39 anos e 283 dias, no mais veterano de sempre a marcar num encontro a eliminar de um Mundial. No total, só Roger Milla fez um golo no quadrienal torneio sendo mais velho que o defesa português.