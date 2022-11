Pela terceira vez, Portugal ganha os dois primeiros jogos num Mundial. As contas para a liderança do grupo e os cenários para os oitavos

A seleção nacional habitua-nos, quase sempre, ao uso da famosa calculadora. Seja em fases de apuramento ou já em fases finais, fazer contas para conseguir um objetivo é um clássico para Portugal. No entanto, o Catar 2022 apresenta-se como uma doce exceção para a equipa de Fernando Santos.

Ao ter derrotado o Gana e o Uruguai, a equipa portuguesa conseguiu já a passagem à fase seguinte, fazendo companhia a França e Brasil como únicos conjuntos que já asseguraram a presença entre os 16 melhores da competição. Desde que, em 2014, Fernando Santos chegou ao comando técnico da seleção, Portugal só havia garantido os bilhetes para os oitavos de final nas derradeiras jornadas das diferentes fases de grupos.

A última vez em que, num Europeu ou Mundial, Portugal tinha vencido os dois primeiros duelos foi no Euro 2008, na Áustria e na Suíça, com triunfos a abrir contra Turquia e República Checa. Olhando só aos Campeonatos do Mundo, as únicas vezes em que a seleção conseguira festejar nos dois jogos iniciais foram em 1966 — 3-1 contra a Hungria e 3-0 frente à Bulgária — e 2006 (1-0 a Angola e 2-0 ao Irão). Essas duas edições foram as melhores da história nacional, com os magriços de Eusébio a terminaram em 3.º em Inglaterra e a equipa de Scolari a acabar em 4.º na Alemanha.

Somando já seis pontos no Grupo H, Portugal já conseguiu mais triunfos do que em cinco das sete participações anteriores na competição. Só em 1966 e 2006 obteve a seleção mais do que uma vitória no torneio, pelo que, neste aspeto, 2022 já é melhor do que 1986, 2002, 2010, 2014 e 2018.

Garantida a presença na fase a eliminar, o próximo objetivo é assegurar o 1.º lugar do grupo — até porque, caso Portugal passe em 2.º e o Brasil em 1.º, serão os hexacampeões os adversários nos oitavos. Para vencer o grupo, basta à seleção um empate contra a Coreia do Sul na derradeira jornada (sexta-feira, dia 2, 15h).

Caso Portugal perca contra os homens de Paulo Bento, só sairá do topo do grupo se o Gana bater o Uruguai com um resultado que anule a atual vantagem nacional na diferença de golos, o primeiro critério de desempate. Portugal tem cinco golos marcados e dois sofridos, o Gana tem cinco marcados e cinco encaixado. Desde o Europeu 2008 que a seleção não fica em 1.º num grupo de uma grande competição.

Nos oitavos-de-final, o Grupo H cruzará com o G, no qual o Brasil é líder com seis pontos, seguido da Suíça com três e Camarões e Sérvia com um ponto cada. Tal como Portugal, o escrete só não terminará em primeiro caso perca com os Camarões e a Suíça bata a Sérvia, anulando a atual diferença de golos.