O novo treinador de Cristiano Ronaldo é mais um português na Arábia Saudita: Al-Nassr anuncia contratação de Luís Castro

É um daquelas notícias que surpreende ninguém, mas agora tem a indispensável confirmação oficial, ainda que através de uma publicação de rudimentar qualidade de imagem: Luís Castro é o novo treinador do Al-Nassr, equipa onde joga Cristiano Ronaldo. O técnico português, de 61 anos, assinou até 2025 com o emblema de Riade.

A partir do momento em que o Botafogo anunciou a saída do transmontano, tornou-se evidente que o Médio Oriente seria o próximo capítulo na carreira de Castro. O português saiu do conjunto carioca depois de ano e meio no cargo, tendo 2023 sido um ano de excelentes resultados. Contra todos os prognósticos, Luís Castro deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão.

No entanto, os milhões sauditas foram irresistíveis para o antigo técnico de Penafiel, FC Porto, Rio Ave, Chaves ou Vitória SC. É a quarta experiência no estrangeiro consecutiva para o português, depois de Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, Al-Duhail, no Catar, e Botafogo.

No Al-Nassr — que além de Cristiano Ronaldo conta com o ex-Benfica Anderson Talisca e acabou de contratar o croata Marcelo Brozovic ao Inter —, o português terá a missão de conquistar a liga que escapou na época passada. Os primeiros compromissos serão em Portugal, onde a equipa já está em estágio de pré-temporada. O Al-Nassr defrontará o Alverca (10 de julho), o Farense (14), o Celta de Vigo (17) e, finalmente, o Benfica (20).

Luís Castro será o sexto treinador português na liga que tem agitado o futebol internacional. Já na Arábia Saudita estão Nuno Espírito Santo, do Al-Ittihad recém-sagrado campeão, Jorge Jesus, de volta ao Al-Hilal, Pedro Emanuel, do Al-Khaleej, e Filipe Gouveia e Jorge Mendonça, que subiram de divisão em 2022/23 ao serviço, respetivamente, de Al-Hazm e Al-Akhdoud. Recorde-se que Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Hilal são, a par do Al-Ahli, diretamente controlados pelo PIF, o fundo soberano da Arábia Saudita.

Há, neste momento, sete jogadores português na liga do país, sendo o terceiro país que coloca mais estrangeiros no campeonato, só atrás de Marrocos e Brasil. Cristiano Ronaldo está no Al-Nassr, Rúben Neves acabou de assinar pelo Al-Hilal e Jota pelo Al-Ittihad, estando Fábio Martins, Ivo Rodrigues, Pedro Rebocho e Pedro Amaral com Pedro Emanuel no Al-Khaleej.