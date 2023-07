“A história tem capítulos intermináveis. Jorge Jesus regressa ao Al-Hilal”: técnico anuncia que vai voltar ao clube da Arábia Saudita

Quando saiu do Fenerbahçe, Jorge Jesus disse estar na expetativa de cumprir “um sonho”, ideia que viria depois a concretizar: “O sonho é tentar jogar num campeonato do mundo de seleções, mais nada, Noutras competições já estive. Nunca estive num campeonato do mundo”.

Aquelas declarações, ditas no regresso a Portugal, alimentaram ainda mais as notícias que davam conta de um milionário convite para ser selecionador da Arábia Saudita. E o português irá mesmo para o país que tem agitado o defeso no futebol internacional, mas para regressar a um clube que bem conhece.

O Al-Hilal, que Jesus treinou em 2018/19, vencendo a Supertaça da Arábia Saudita, partilhou um vídeo no Twitter em que o português divulga estar de volta: “O tempo passa e a vida se renova. A história está escrita. Memórias e um futuro ainda por contar. A história tem capítulos intermináveis. Jorge Jesus regressa ao Al-Hilal”, foram as palavras do técnico de 68 anos.

Em 2018, o amadorense, depois de abandonar o Sporting, teve a primeira experiência no estrangeiro no Al-Hilal, somando 19 triunfos em 24 partidas. Agora, assume de novo o comando da formação de Riade, uma das principais do país. Juntamente com o Al-Ittihad, campeão em título e orientado por Nuno Espírito Santo, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e provavelmente de Luís Castro, e o Al-Ahli, é um dos quatro clubes que passaram a ser diretamente controlados pelo PIF, o fundo de investimento soberano da Arábia Saudita que tem financiado a expansão da influência do país no desporto.

No Al-Hilal, o ex-Fenerbahçe irá orientar Rúben Neves, um dos vários nomes que, nas últimas semanas, trocou a Europa pelo Arábia Saudita. Kalidou Koulibaly, central que brilhou no Nápoles e veio do Chelsea, é outro nome de peso que está num plantel onde também constam André Carrillo, ex-Sporting e Benfica, Luciano Vietto, ex-Sporting, e Moussa Marega, antigo avançado de Marítimo, FC Porto e Vitória SC.

Em 2022/23, o Al-Hilal ficou em terceiro, sendo o grande objetivo de Jesus devolver o título ao clube. Se o fizer, seria o quinto campeonato nacional para o treinador, depois de três em Portugal e um no Brasil.

Na Arábia Saudita, JJ deverá ser o quatro treinador português para 2023/24. Além dos já referidos Nuno Espírito Santo, o campeão em título, e Luís Castro, há ainda Pedro Emanuel no banco do Al-Khaleej.

Quanto a jogadores, são, de momento, seis: Rúben Neves (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Martins, Ivo Rodrigues, Pedro Amaral e Pedro Rebocho (Al-Khaleej).