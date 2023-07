Botafogo anuncia saída de Luís Castro, que deverá tornar-se no próximo treinador de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

É o fim de uma pequena novela que centrou atenções no Brasil nos últimos 15 dias. O Botafogo anunciou a saída do português Luís Castro, abandonando o clube, também, a equipa técnica do treinador de 61 anos. Os cariocas revelam que o transmontano aceitou “proposta de um clube do exterior”.

A especulação em torno do futuro de Castro vinha-se agravando, colocando-se agora um ponto final nas dúvidas. O português fica, agora, com via livre para assinar com o Al-Nassr.



O emblema da Arábia Saudita vem tentando seduzir o técnico nos últimos dias. Para se tornar no próximo dono do banco da equipa de Cristiano Ronaldo, Luís Castro deverá receber um salário anual a rondar os €5,5 milhões, de acordo com o “Globoesporte”.