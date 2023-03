Há mais um treinador português no Brasileirão - e já são oito: Pepa vai treinar o Cruzeiro

Há pouco mais de um mês, semanas após deixar de forma insólita o campeonato saudita, Pepa confessava em entrevista à Tribuna Expresso que ia acompanhando os campeonatos da Turquia e do Brasil, por serem mercados “que cada vez mais chamam por portugueses”. Ora não demorou muito até o técnico que se destacou no Tondela, Paços de Ferreira e Vitória (os dois últimos com qualificações europeias) entrar no Brasileirão e logo num dos históricos do país.

Pepa foi esta segunda-feira confirmado como treinador do Cruzeiro, clube dono de quatro campeonatos brasileiros e duas vezes vencedor da Taça Libertadores, a última das quais em 1997. A equipa de Belo Horizonte vai voltar este ano à Série A do Brasileirão, após três longas épocas na segunda divisão. Desde 2021 que Ronaldo é o principal acionista do clube, onde fez os primeiros jogos como profissional.

De acordo com uma nota colocada no site oficial do Cruzeiro, Pepa, que sucede a Paulo Pezzolano, que deixou o clube após a eliminação nas meias-finais do Campeonato Mineiro, chegará ao Toca da Raposa II, o centro de treinos do clube, na manhã de quinta-feira, para conhecer as instalações da equipa e ter “o primeiro contacto” com o plantel, que irá agora disputar o Brasileirão e a Taça do Brasil.

Pepa, de 42 anos, é assim o oitavo treinador português numa das 20 equipas da principal divisão do Brasil, cuja edição de 2023 arranca em meados de abril. Além de Abel Ferreira, campeão em título com o Palmeiras, ali estão Vítor Pereira (Flamengo), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Luís Castro (Botafogo), Renato Paiva (Bahia), António Oliveira (Coritiba) e Ivo Vieira (Cuiabá).