Entre os dois jogos contra o Sporting, o Arsenal passeia tranquilamente em casa do Fulham de Marco Silva

Uma visita a Craven Cottage é uma viagem ao coração do futebol inglês. Com o Tamisa de um lado e um pacato bairro residencial de outro, tudo na casa do Fulham apela a essência e romantismo, um aroma a outras épocas expresso nas bancadas perto do relvado, na entrada para o campo que parece ser a antecâmara de um jardim privado ou nas linhas arquitetónicas dignas de casa vitoriana.

Foi neste cenário, com Mick Jagger sorridente das bancadas, que o Arsenal jogou a meio da eliminatória contra o Sporting. E a curta viagem para novo dérbi de Londres foi tranquila para a equipa de Mikel Arteta, com um triunfo por 3-0 que permite dosear forças antes de, na quinta-feira, discutir a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa contra os leões.

O Fulham de Marco Silva tem sido uma das revelações da época em Inglaterra. Na temporada após subir vindo do Championship, a equipa chega a março com a manutenção garantida e espreitando lugares europeus, num oitavo lugar bem acima da teórica valia deste plantel. Mas, numa tarde sem João Palhinha (castigado) nem Cédric Soares (cedido pelo Arsenal e impedido de jogar), os homens do técnico português estiveram longe de conseguirem dificultar a vida aos líderes da tabela.

A primeira parte foi a crónica de um passeio do Arsenal pela beleza de Craven Cottage. Com Trossard como referência móvel na frente, os visitantes mostraram variabilidade e eficácia, chegando ao intervalo com a contenda resolvida.

Logo aos 17', os gunners festejaram com um auto-golo de Robinson, anulado por posição adiantada de Martinelli. Mas o 1-0 chegaria mesmo aos 21'. Canto de Trossard e cabeceamento certeiro de Gabriel, novamente um central a abrir o marcador após o que Saliba fez em Alvalade.

Adam Davy - PA Images/Getty

Com o Fulham a não ter capacidade de resposta, Martinelli fez o 2-0 aos 26', novamente assistido por Trossard. O belga, em tempos conhecido como "Mini-Hazard", completaria um hat-trick de assistências em cima do intervalo, servindo Odegaard para que um dos melhores jogadores desta edição da Premier League fixasse o 3-0.

Na segunda parte, os locais tiveram oportunidades para reduzir, mas não foi uma tarde feliz para a equipa de Marco Silva. Aos 77', Gabriel Jesus entrou, voltando à competição depois de uma lesão que o deixara parado desde dezembro, ainda no Mundial. Também Fábio Vieira saiu do banco ao mesmo tempo que o brasileiro.

O Arsenal volta, assim, a ter cinco pontos de vantagem para o Manchester City, quando ambas as equipas têm 11 jornadas por disputar. Segue-se a decisão da eliminatória contra o Sporting.

Vermelho a Casemiro trava Manchester United

DARREN STAPLES/Getty

Depois da histórica derrota por 7-0 contra o Liverpool na passada jornada, o Manchester United recompôs-se a meio da semana, na Liga Europa, batendo o Betis por 4-1. Mas, no regresso à liga, os red devils voltaram a escorregar.

Em Old Trafford, o United empatou 0-0 contra o Southampton. Com o capitão Bruno Fernandes a fazer toda a partida e Diogo Dalot a não sair do banco, as coisas complicaram-se para a equipa da casa quando Casemiro viu o vermelho direto aos 34'. Foi a segunda expulsão do brasileiro nas últimas três rondas da Premier League em que participou. Com esta igualdade, o United é terceiro, com 50 pontos, menos 11 que o City e mais dois que o Tottenham, ainda que com menos um desafio realizado.