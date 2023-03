Um penálti de Haaland mantém o Manchester City vivo na luta pela Premier League

O Crystal Palace não tem sido um adversário fácil para o Manchester City. Treinada por Patrick Vieira, lenda do Arsenal que terminou a carreira na equipa azul celeste de Manchester, a equipa londrina conseguiu a proeza de travar os bicampeões da Premier League em ambos os jogos da época passada, ganhando 2-0 no Etihad e empatando 0-0 em casa.

Este histórico recente fazia antever problemas para nova deslocação do conjunto de Guardiola à capital, ainda que o Palace, em 2023, só tivesse somado cinco pontos em oito rondas. A três dias da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com a receção ao RB Leipizg depois do 1-1 na Alemanha, Pep deixou De Bruye no banco — Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares — e o City experimentou as conhecidas dificuldades frente aos comandados de Vieira.

Os visitantes dominaram e tiveram as únicas ocasiões de golo da tarde, mas foram chocando contra a mural de Vieira. O triunfo chegou através de uma oferta do Palace: após um canto, uma entrada imprudente de Olise sobre Gundogan, quando o médio já nem tinha a bola, deu um penálti ao City. Aos 78', Haaland enganou Guaita e deu os três pontos aos bicampeões.

Foi o 28.º golo do norueguês no campeonato, o 34.º na sua época de estreia no City. Na era Premier League, o recorde de festejos numa só temporada é de 34 golos, marca de Andy Cole em 1993/94 e de Alan Shearer em 1994/95. Haaland tem 11 jornadas para estabelecer um novo máximo.

O Crystal Palace não fez qualquer remate à baliza, o que sucede pela terceira jornada seguida. Desde que há registos, tal nunca tinha sucedido.

Numa época mais irregular que as anteriores, o Manchester City continua na luta pela Premier League. Com mais um jogo que o Arsenal, está a dois pontos dos gunners. O adversário do Sporting na Liga Europa tem dérbi londrino, no domingo, contra o Fulham de Marco Silva.