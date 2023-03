Enzo assistiu, João Félix teve um golo anulado e uma bola no poste e o Chelsea venceu fora pela primeira vez desde outubro

A 26 de fevereiro, a derrota do Chelsea, por 2-0, no dérbi londrino contra o Tottenham deixou Graham Potter altamente questionado. Contratado ao Brighton a meio da época para suceder a Thomas Tuchel, o técnico dos blues, reis do investimento no mercado de janeiro, tinha apenas conseguido vencer um dos últimos 11 jogos da equipa. Os novos donos norte-americanos no clube pareciam dispostos a, pela segunda vez em escassos meses como responsáveis pelo Chelsea, promoverem nova mudança no banco.

Mas, numa semana, o panorama para Potter melhorou. Na passada ronda da Premier League, os londrinos venceram o Leeds por 1-0, terminando com uma série de três encontros sem marcar sequer um golo. A meio da semana, um 2-0 contra o Borussia Dortmund permitiu chegar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Para culminar os melhores dias dos blues em muito tempo, o Chelsea venceu em Leicester por 3-1. Desde 25 de outubro, data de um 2-1 contra o RB Salzburgo, que a equipa não ganhava um encontro fora de casa. Foi, também, nesse mês a última vez que o Chelsea conseguira vencer três desafios seguidos, algo que volta a fazer.

Com Ricardo Pereira titular nos locais e João Félix de início nos visitantes, o Chelsea chegou ao 1-0 logo aos 11', num belo tiro de Chilwell. Félix foi, depois, protagonista em vários lances, ainda que sempre algo infeliz.

Primeiro o português atirou ao poste, colocando mesmo a bola na baliza pouco depois. No entanto, o golo foi anulado por fora-de-jogo. Aos 39', uma perda de bola do atacante que está cedido pelo Atlético de Madrid permitiu a Daka empatar. Nas bancadas, Gary Lineker, natural de Leicester, aplaudia, aparentemente indiferente a toda a controvérsia em seu redor, na sequência do seu afastamento da condução do “Match of the Day”.

Mas o melhor momento da tarde surgiria em cima do intervalo. Enzo Fernández, à entrada da área, fez um passe delicioso, fazendo a bola sobrevoar a defesa do Leicester. Recebendo a assistência, Kai Havertz finalizou subtilmente.

Félix não veio para a segunda parte, substituído ao intervalo por Gallagher. Aos 78', um belo remate de Kovacic confirmou a alegria do Chelsea, que é 10.º, com 37 pontos.

Liverpool perde, Porro estreia-se a assistir

O Liverpool continua numa época muito irregular. Depois do histórico 7-0 contra o Manchester United, a equipa de Klopp foi derrotada, por 1-0, contra o Bournemouth. Salah falhou um penálti na segunda parte e os reds atrasaram-se na luta pelos lugares de Liga dos Campeões. São quintos, com 42 pontos.

Com mais seis pontos do que o Liverpool, mas também mais uma partida disputada, está o Tottenham, que ocupa o quarto lugar que dá acesso aos milhões da principal prova da UEFA. Os spurs venceram, por 3-1, o Nottingham Forest. O 1-0, da autoria de Harry Kane, teve assistência de Pedro Porro, no primeiro passe para golo do ex-Sporting nos londrinos. Kane viria a bisar de penálti e Son fez o terceiro dos homens de Conte no segundo tempo. Joe Worrall reduziu.