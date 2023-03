Devido a críticas feitas ao governo britânico nas redes sociais, “BBC” afasta Gary Lineker da apresentação do “Match of the Day”

Na sequência das novas políticas de migração do governo britânico, Gary Lineker, antigo internacional inglês e desde 1999 apresentador do “Match of the Day”, histórico programa de futebol na “BBC”, recorreu às redes sociais para criticar as propostas do executivo de Rishi Sunak. O ex-avançado de Everton, Leicester, Barcelona ou Tottenham classificou as intenções do governo como sendo “para lá de horríveis”, “atacando diretamente os mais vulneráveis”, e comparou a linguagem utilizada na legislação “à Alemanha dos anos 30”.

O novo quadro legal proposto pelo governo implicaria que os refugiados que chegassem em pequenos barcos ao Reino Unido seriam detidos e deportados poucas semanas depois. Rishi Sunak diz que fazer parar a chegada de pequenas embarcações ao país é “uma prioridade”.

Os comentários feitos pelo melhor marcador do Mundial 1986 não agradaram à “BBC”, que pagou ao apresentador €1,53 milhões em 2020/21, o salário mais elevado da estação — com quem Lineker não tem contrato fixo, sendo freelance. A “BBC” considerou “a atividade recente nas redes sociais” de Lineker como “uma quebra dos protocolos da companhia”, devendo o ex-internacional inglês “afastar-se de tomar partido em matérias políticas ou em controvérsias”.

Em comunicado, a “BBC” diz que teve “longas discussões com Gary e com a equipa nos últimos dias”, tendo decidido que o apresentador “irá afastar-se da condução” do “Match of the Day” até “que se chegue a um acordo claro sobre o uso das redes sociais” de Lineker. A “Sky News” noticia que a informação dada pela estação pública é “incorreta”, já que sugere que foi o antigo jogador a abandonar o programa, quando o que terá sucedido foi que a empresa decidiu retirar o apresentador de antena quando este se recusou a pedir desculpa e a admitir que não deveria ter comentado a atividade governativa.

Ian Wright, um dos principais comentadores do “Match of the Day” e lenda do Arsenal, já reagiu ao sucedido no Twitter, anunciando que não irá à próxima edição do programa. Gary Neville, outra das mais influentes vozes da análise futebolística em Inglaterra, mas na “Sky Sports”, escreveu que isto sucede “quando enfrentas os Conservadores e o sistema”. “Pessoas horríveis que precisamos que se vão embora”, acrescentou o antigo lateral do Manchester United.

Gary Lineker é há muito um crítico das políticas do Partido Conservador, bem como do Brexit. O antigo jogador é uma voz particularmente ativa na defesa dos refugiados, tendo já acolhido requerentes de asilo na sua própria casa.