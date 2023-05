A base do costume para a aventura na Oceânia: eis as convocadas da seleção para o Mundial feminino

A lista de Portugal para um “momento histórico”, como adjetivado pelo selecionador nacional, não traz surpresa. As escolhidas de Francisco Neto para o Mundial feminino, que marcará a estreia de Portugal na competição, marcam uma esperada continuidade com o passado recente.

Assim, das 23 convocadas, só Ana Seiça, Ana Rute e Ana Capeta não foram chamadas para o passado Europeu, no verão de 2022, em Inglaterra. Nessa competição também não esteve Andreia Jacinto, mas devido a lesão.

Olhando à última lista, para os amigáveis frente a Japão e País de Gales, ficam de fora Ana Dias, avançada que se tem destacado como goleadora no Zenit — 26 golos em 55 encontros desde 2020/21 — e, sobretudo, Vanessa Marques. A média do SC Braga, de 27 anos e 89 vezes internacional, é a única opção habitual de Neto que não vai ao Mundial.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa, Inês Pereira, Patrícia Morais.

Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Sílvia Rebelo,

Médias: Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazareth, Tatiana Pinto, Ana Rute

Avançadas: Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Telma Encarnação

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Na conferência de imprensa posterior à divulgação das eleitas, Francisco Neto garantiu uma equipa “carregada de ambição, mais madura e preparada” e recordou a continuidade nas opções. Indo até ao Europeu de 2017, primeira grande fase final para Portugal, o técnico lembrou que 12 destas 23 já estiveram nessa competição continental.

Traçando metas para a Oceânia, Neto seguiu uma linha semelhante à do passado Europeu: “Um bom desempenho é, acima de tudo, que os portugueses se orgulhem de nós, tal como tem acontecido”. O selecionador, que renovou recentemente contrato até 2027, considerou que esta equipa “quebrou os impossíveis” ao estrear a equipa nacional em Europeus, primeiro, e agora num Mundial. Para a Nova Zelândia, o objetivo é chegar ao último jogo da fase de grupos, frente aos EUA, sem depender de terceiros para atingir os oitavos de final.

Francisco Neto, de 41 anos, revelou que haverá mais duas jogadoras que se vão juntar ao grupo na preparação para o Mundial, mas sem constarem das 23 convocadas para os encontros.

No Mundial que se vai disputar de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal irá fazer a sua estreia absoluta integrado no grupo E, tendo como adversárias os Estados Unidos da América, os Países Baixos e o Vietname.

O primeiro encontro está marcado para 23 de julho, em Dunedin, frente às neerlandesas — contra quem a seleção perdeu por 3-2 no passado Europeu —, o segundo para 27, em Hamilton, frente ao Vietname, e o terceiro será a 1 de agosto, em Auckland, diante das campeãs do mundo. Todas as partidas são na Nova Zelândia e as duas primeiras equipas do grupo seguirão para os oitavos de final.

Para chegar à Oceânia, a equipa de Francisco Neto começou por ficar em segundo no grupo H de qualificação, atrás da Alemanha. Depois, a seleção teve de superar dois play-offs, um europeu e outro intercontinental.

No primeiro deles, em outubro, a Bélgica foi derrotada, por 2-1, em Vizela e a Islândia caiu, por 4-1 e após prolongamento, em Paços de Ferreira. Com esses resultados, a presença no primeiro Campeonato do Mundo feminino ficou à distância de um play-off intercontinental.

A 22 de fevereiro, em Hamilton, a história foi garantida com um triunfo por 2-1 contra os Camarões. Um penálti marcado por Carole Costa, aos 94’, deu o bilhete para a Austrália e a Nova Zelândia.

Portugal irá iniciar a preparação para o Mundial a 19 de junho, viajando para o outro lado do mundo a 10 de julho. A 7 de julho, num amigável, a seleção defronta a Ucrânia, no Bessa. Já na Nova Zelândia, Portugal jogará contra a Noruega, à porta fechada, e Francisco Neto revelou que “possivelmente” será ainda anunciado outro amigável. No começo do estágio, e tal como nos dias antes da viagem para Inglaterra em 2022, haverá uma equipa masculina a ajudar nos treinos da seleção.