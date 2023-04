Sergio Pérez vence corrida de sprint do GP Azerbaijão

As corridas de sprint parecem ter vindo para ficar e, em 2023, haverá seis provas deste tipo no calendário da Fórmula 1. Na primeira, no GP Azerbaijão, Sergio Pérez partiu do segundo lugar para vencer a edição inaugural deste formato no circuito citadino de Baku.

O mexicano da Red Bull conseguiu superar Charles Leclerc que, tal como na qualificação para a corrida de domingo, partiu da frente. A 10 voltas para o final da corrida com um total de 17 percursos, Pérez ultrapassou Leclerc à saída da reta da meta e terminou vencendo com algum conforto, evidenciando um grande ritmo na fase final.





Charles Leclerc terminou mais preocupado com a manutenção do segundo lugar do que propriamente em retomar a liderança. O monegasco da Ferrari conseguiu aguentar a vantagem para Max Verstappen, que fechou o pódio.

George Russell até começou a ultrapassar Verstappen, num momento que deixou o carro do piloto da Red Bull danificado e o bicampeão mundial irritado com a situação, questionando mesmo a manobra do seu adversário após o final. No entanto, após uma bandeira amarela devido a um incidente com Tsunoda, o neerlandês voltou ao terceiro lugar, superando o britânico, que foi quarto.

Depois de mostrada a bandeira de xadrez, Verstappen disse “não entender” o que Russell fizera, alegando que “não fazia sentido”.

Também nos pontos ficaram Sainz (quinto), Alonso (sexto), Hamilton (sétimo) e Stroll (oitavo).

Francois Nel/Getty

Com este triunfo, Sergio Pérez aproxima-se de Verstappen na corrida pelo título. O bicampeão mundial tem agora 75 pontos, enquanto o mexicano tem 62. Fernando Alonso tem 48, Hamilton soma 40 e Carlos Sainz é o primeiro Ferrari, com 24 pontos. Leclerc está somente em oitavo, com 13 pontos.

Depois de Baku, a sprint race vai disputar-se também no GP Áustria, GP Bélgica, GP Catar, GP Estados Unidos e no GP São Paulo.

No domingo, disputar-se-á a prova normal nas ruas de Baku, com 51 voltas. A corrida começa às 12h00 (Sport TV4).