A Fórmula 1 vai mudar outra vez. Confuso? Estas são as novidades já para o GP Baku deste fim de semana

Apostada em ganhar novos públicos, mais novos e impacientes, a Fórmula 1 dos últimos anos tem dado passos decisivos para se afastar a monotonia. O boom aconteceu com a chegada da Netflix e do docudrama “Drive to Survive” e pilotos jovens e irreverentes como Max Verstappen, Lando Norris ou Charles Leclerc fizeram o resto.

Mas faltava trazer mais imprevisibilidade para dentro da pista. Assim, desde há dois anos que o formato de corrida sprint junta mais um momento de competição ao fim de semana: uma corrida mais curta, nervosa, disputada no sábado e com implicações na grelha de partida de domingo, substituindo um entediante treino livre que dá muito jeito às equipas, mas pouco interessa a quem paga bilhete ou vê na TV.

O formato não é consensual entre os pilotos. Ainda nos últimos dias, Verstappen deixou uma ameaça velada de abandonar a Fórmula 1 caso o calendário se expanda nos próximos anos, com mais pontos de paragem no calendário e mais corridas sprint. Mas para o público (e para as finanças da F1) a emoção do sprint funciona.

De tal forma que este ano serão seis e não três os Grandes Prémios que terão uma corrida sprint a anteceder a corrida principal de domingo. A começar já em Baku este fim de semana, com 17 voltas em torno do centro da capital do Azerbaijão, que deverão durar cerca de 30 minutos. Depois de Baku, a sprint race vai disputar-se também no GP Áustria, GP Bélgica, GP Catar, GP Estados Unidos e no GP São Paulo.

JOE KLAMAR

Mas, para lá da quantidade, o formato dos fins de semana com corrida sprint também terá alterações este ano. A principal é que a corrida sprint terá, a partir de agora, a sua própria sessão de qualificação, ao contrário dos dois anos anteriores, em que a única sessão de qualificação servia para alinhar os carros para a corrida sprint e depois os resultados da corrida mais curta ditavam a grelha para domingo - um formato que não raras vezes criava confusões, nomeadamente sobre quem era oficialmente o dono da pole-position do Grande Prémio.

Assim, nestes fins de semana haverá apenas uma sessão de treinos livres, na manhã de sexta-feira, com 60 minutos. Na sexta-feira à tarde, a qualificação definirá a grelha de partida para domingo, com o seu esquema habitual de Q1, Q2 e Q3, em 60 minutos também. E no sábado chega a grande novidade: a introdução do sprint shootout, uma qualificação mais curta, com 44 minutos, ao início da tarde, que vai definir a grelha da corrida sprint, que se disputará durante essa tarde. A pontuação também se mantém: pontos de 8 a 1 para os oito primeiros classificados.

A corrida principal terá lugar, como sempre, aos domingos, de forma totalmente independente da corrida sprint.

Diferenças na qualificação de sábado

Tal como a corrida sprint é mais curta, também o sprint shootout será mais comprimido. Em geral, as regras mantêm-se: haverá um Q1, um Q2 e um Q3, em cada um deles caem os cinco tempos mais lentos, mas os pilotos terão menos tempo em pista. O Q1 durará 12 minutos, com os pilotos obrigados a usar pneus médios. O Q2 terá 10 minutos e os pilotos terão também de usar pneus médios. Já o Q3 terá apenas 8 minutos, com obrigatoriedade de uso de pneus macios.

GUGLIELMO MANGIAPANE

Será de esperar que os pilotos não tenham espaço ou tempo para muito mais do que uma volta lançada para marcar um tempo.

Na questão das penalizações, tudo o que sejam sanções acumuladas no primeiro (e único) treino livre e na qualificação de sexta-feira, serão para cumprir na corrida principal de domingo. Já uma penalização dada durante o sprint shootout será cumprida na corrida de sprint. Uma ação à margem das leis na corrida sprint terá consequências na corrida de domingo. E tudo o que seja troca de componentes nos carros terá consequências em termos de penalizações na grelha na corrida de domingo.

Com estas alterações a Fórmula 1 parece querer aumentar o espectáculo, já que com corridas independentes e com o resultado no sprint a não influir na corrida de domingo, talvez haja mais espaço para arriscar no sábado. Contudo, há também mais riscos para as equipas, já que o parque fechado é antecipado e possíveis problemas mecânicos à sexta-feira poderão complicar mais o fim de semana.