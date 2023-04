GP Azerbaijão. Charles Leclerc dá a primeira pole position do ano para a Ferrari

As qualificações para o GP Azerbaijão nunca são lineares. E isto nada tem a ver com a mudança de formato para os fins de semana com corridas sprint, que veremos pela primeira vez precisamente em Baku. Tem sim a ver com aquele serpentear a subir para a bela cidade velha da capital azeri, nas ruas a afunilar que se seguem a longas avenidas da parte moderna, que tendem a criar o caos.

Não foi muito diferente esta sexta-feira.

O Q1 pareceu interminável. Começou com Nyck de Vries a enfaixar o seu AlphaTauri nas proteções da curva 3, um clássico intemporal deste circuito, e à aparição da primeira bandeira vermelha. Substituídas as proteções, recomeçou a qualificação para escassos minutos depois ser Pierre Gasly a beijar violentamente a mesma curva com o seu Alpine, que no treino livre já se tinha incendiado.

Em fogo terá também ficado a box da Mercedes ao ver o andamento dos seus carros no Q2: George Russell ficou mesmo de fora e Lewis Hamilton passou ao Q3 à rasca, partindo a caravana para os derradeiros minutos com o pensamento de sempre: a pole iria para qual dos Red Bull?

Pois bem, surpresas do traçado de Baku escondem inesperados desenlaces. Charles Leclerc mostrou cedo que estava a andar ao ritmo de Max Verstappen e Sergio Pérez e, na primeira ida para a pista no Q3, monegasco e neerlandês fizeram o mesmo tempo, às centésimas. E partindo para o derradeiro push, Leclerc, beneficiando de um Ferrari forte no segundo setor no traçado citadino do país euroasiático, conseguiu mesmo a pole, a primeira para os italianos em 2023, a primeira desde o GP Estados Unidos do ano passado e a primeira para Leclerc desde o GP Singapura de 2022.

Verstappen e Pérez partem de 2.º e 3.º, respetivamente.

No rescaldo da 19.ª pole da carreira, Leclerc, que tem tido um início de temporada terrível, com dois abandonos em três corridas, mostrou-se “surpreendido” com o resultado.

“Começámos o fim de semana a pensar que já seria bom estarmos à frente de Aston Martin e Mercedes e estamos na pole”, disse na entrevista rápida logo após o final da sessão, evitando, no entanto, não embandeirar em arco: “Não nos podemos esquecer que o nosso carro em corrida está atrás dos Red Bull”.

O sábado em Baku será dedicado à corrida sprint, com qualificação (o chamado sprint shootout) às 9h30 de Lisboa e a corrida às 14h30. No domingo, a corrida começa às 12h, hora de Portugal Continental.