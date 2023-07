Gündoğan carrega a filosofia espanhola e jogadores como ele não possuem uma habilidade: são a soma de tudo

Assisti à Liga das Nações com interesse. Este minicampeonato Europeu foi uma antevisão do Euro 2024. O ponto alto para mim foi a vitória da Croácia contra os anfitriões nas meias-finais. O estádio De Kuip, onde os holandeses não perdiam há 23 anos, estava lotado, mas, depois do prolongamento, 20.000 croatas festejaram em Roterdão.

A Croácia é um país com pouco menos de quatro milhões de habitantes, mas recentemente esteve nas meias-finais do Campeonato do Mundo duas vezes. A seleção é forte e muito popular entre os fãs porque os seus jogadores adoram jogar pelo seu país.

O seu melhor jogador é Luka Modrić. Há uns bons dezassete anos que faz parte da seleção nacional. Modrić, reconhecido como um médio brilhante na Europa e no Mundo, é um ícone como Xavi ou Andrea Pirlo.

Agora, İlkay Gündoğan juntou-se a este grupo ao vencer a Liga dos Campeões como capitão do Manchester City. Depois de sete anos e cinco campeonatos ingleses, a vitória na final de Istambul marcou o fim de uma era. Pep Guardiola ultrapassou essa falha e o City pode agora ganhar qualquer coisa a qualquer momento, tal como o Real e o Barça. E Gündoğan estava lá. O meio-campo com ele, Rodri e De Bruyne pode ser comparado ao do Real de Madrid com Casemiro, Kroos e Modrić no seu apogeu.