O regresso do fininho

Vão-te dizer para não voltares ao lugar onde foste feliz, mas quem o disser é porque nunca conheceu a felicidade, logo, não tem aonde voltar. São os mesmos que, no tempo em que nos deslumbravas com os teus malabarismos de esparguete, os teus golos de sopa de letra, diziam que não passavas de um jogador de futsal perdido nas vastidões do relvado grande, um pantomineiro sem objetividade, um enfezadito sem o corpo biónico dos atletas do futuro, todos eles músculos e ligas de titânio.