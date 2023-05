Jude Bellingham tem a precocidade dos jogadores excecionais. Só lhe falta uma coisa: definir o seu papel em campo

O Borussia Dortmund pode aproveitar a fase fraca do Bayern e sagrar-se campeão alemão pela primeira vez desde 2012. A razão para tal é Jude Bellingham, o jogador mais interessante da Bundesliga.

Bellingham é um médio completo. Consegue driblar, passar, rematar e tem vontade de marcar de golos. O seu primeiro contacto com a bola é excecional, prova disso foi o seu golo mais recente no 1-0 contra o Eintracht Frankfurt. É um jogador físico e destemido, aguenta-se no frente a frente, ganha a bola. Mostra caráter em campo, procura duelos com adversários fortes e assume a responsabilidade em jogos importantes, tanto no clube como na seleção nacional.

As suas habilidades estão presentes em todos os jogos, incluindo a derrota por 4-2 em Munique no início de abril. Não compreendo as críticas que lhe fizeram depois do jogo. Se não for convocado, como aconteceu na derrota nos quartos de final da Taça da Alemanha, em Leipzig, a equipa tem muito menos energia. O Dortmund não se pode dar ao luxo de passar sem ele.

Bellingham desperta a nossa imaginação porque, um dia, pode tornar-se um jogador de classe mundial. Tem apenas 19 anos, mas está muito desenvolvido. Aos 16 anos revelou-se no Championship (Segunda Divisão) em Inglaterra e é, agora, um elemento confiável na Alemanha na sua terceira temporada. Gareth Southgate conta com ele. No Campeonato do Mundo no Catar, fez parte do onze inicial da seleção inglesa em todos os jogos.