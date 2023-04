PSG, o clube onde um indivíduo não sabe como marcar um golo coletivamente. Nem o impotente Messi

Antigo campeão do Mundo de futebol

O PSG pode partir deixar-te triste. Em Munique, não se viu a classe que esta equipa deveria ter devido aos seus excelentes jogadores. Por um lado, foi uma deceção. Por outro, não foi uma surpresa, porque a saída antecipada do PSG da Liga dos Campeões está sempre a acontecer.

O clube só chegou à final em 2020, na época da pandemia. Nessa final – única na história – dois clubes alemães e dois clubes franceses disputaram as meias-finais, porque os clubes de topo ingleses e espanhóis não jogaram durante algumas semanas e não estavam nem no ritmo da competição, nem no ritmo de treino. Este ano, o PSG perdeu duas vezes para o Bayern nos 16 avos sem marcar um golo.

O PSG tem um problema fundamental. A equipa joga sem inspiração e apresenta-se ao seu público como uma manta de retalhos. Marco Verratti é um desses casos. É realmente um bom jogador de futebol, seguro de bola e forte no desarme. Na seleção italiana que venceu o Europeu foi um dos jogadores mais fortes.