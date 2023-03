Começou a caminhada para o Euro 2024 e como temos sorte por podermos receber um campeonato em democracia novamente

A contagem decrescente para o Euro 2024 começou. Em janeiro, passámos o marco dos 500 dias. As eliminatórias começaram a 23 de março com o Cazaquistão contra a Eslovénia. Estes foram os primeiros jogos internacionais depois do Campeonato do Mundo, que foi atrativo em termos desportivos, mas controverso na Europa. O Catar tem usado o futebol para os seus objetivos políticos. Devemos fazer o mesmo pelos nossos objetivos.

O Campeonato Europeu de 2024 no coração da Europa oferece a oportunidade ideal para o fazer. A Alemanha recebe o continente e quer defender as conquistas comuns que o tornam forte e defensável. O campeonato obriga-nos a colocar o futebol de volta na ribalta. Os adeptos querem uma nova pureza e simplicidade que remonta ao essencial: jogo, desporto, diversão, união. Uma bola, uma equipa, regras claras, um "nós"!