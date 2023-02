Conceição, o camaleão

Há uma diversidade de pensamento evidente entre os treinadores das principais equipas portuguesas. Schmidt mantém as bases de pressão alta e verticalidade, mas acrescentou uma dose de pausa e controlo a um modelo de jogo que amadureceu em comparação com o que víamos há uns anos. Rúben Amorim, neste início de carreira, manifesta-se como adepto do sistema único, mesmo alterando o perfil de determinadas posições consoante as necessidades. Não quer retirar as referências à equipa, admite publicamente vezes sem conta. Sérgio Conceição destaca-se pela flexibilidade tática e capacidade de adaptação ao contexto. Dentro da realidade Porto, respondendo às constantes perdas de jogadores nucleares. E quase sempre competindo contra adversários mais ricos através de um plano estratégico coerente.



Tivemos um novo exemplo na partida do Giuseppe Meazza. O treinador azul e branco admitiu que lhe dava um gosto especial preparar este tipo de jogos, tendo os melhores pela frente. Nota-se o investimento. A leitura dos pontos fortes do Inter levou ao reconhecimento da influência de Çalhanoglu, transformado por Inzaghi num “regista” à frente da defesa. Assim sendo, e com o regresso de Otávio, Conceição apresentou um desenho de pressão em 4-2-3-1, dando ao internacional português um trabalho específico para anular o turco. Com isso, o Porto conseguiu recuperar várias bolas em zonas altas e impediu que os nerazzurri saíssem de trás com facilidade. O médio de 29 anos não deixou de fazer uma partida excelente – é um regalo vê-lo jogar -, mas teve menos peso do que seria desejável na perspetiva italiana.