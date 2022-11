A estranha situação de Gonçalo Ramos

Se perguntarem a um benfiquista se quer que os jogadores do Benfica sejam chamados à seleção, ele dirá que não. Mas se nenhum jogador do Benfica tivesse sido chamado à seleção, como aconteceu aos nossos vizinhos e grandes fornecedores de matéria-prima para a dita equipa de todos nós, a indignação seria abundante. É um facto: os benfiquistas estão zangados com a seleção. Porquê? Sei lá. Também não interessa. O facto é que estão. Mas querem que se saiba que não é a seleção que diz não ao Benfica, o Benfica é que diz não à seleção. Tanto quanto um clube pode dizer não, entenda-se.

Por isso o gesto de Rafa foi tão consensual no universo benfiquista. Precisamente por acontecer numa altura em que o jogador era desejado e finalmente podia reivindicar o direito à titularidade. A rejeição de Rafa foi quase como se a própria águia Vitória ou o fantasma de Cosme Damião dissessem não à equipa da Federação Portuguesa de Futebol. Os adversários estão a ponto de levar Rafa a tribunal marcial por deserção ou quebra de solidariedade castrense, mas para as legiões de benfiquistas o gesto de Rafa foi de orgulho e verticalidade.

Feita esta declaração de intenções, nenhum benfiquista pensaria em sugerir um boicote total à seleção (pronto, se calhar há uma meia-dúzia de adeptos com essa ideia) e alguns acham mesmo que é justíssima a convocatória dos três benfiquistas como é injustíssima a não convocatória de Florentino. Na semana passada, elaborei aqui a minha lista de 26 jogadores que levaria para o Catar e, na frente de ataque, optei por Vitinha em detrimento de Gonçalo Ramos, além de não ter escolhido a nossa vassoura industrial para o meio-campo. Vários amigos benfiquistas apontaram-me os pecados mortais. Como é que eu não escolhia o médio com mais (item estatístico à vossa escolha) na Liga dos Campeões? Como é que não levaria à seleção o avançado português com mais golos nesta época?

Após alguma meditação, mantive a minha ideia de não levar Florentino, mas fiquei a pensar na situação agridoce de Gonçalo Ramos. É verdade que Vitinha tem características diferentes e que foi a pensar nelas que fiz a minha escolha. Mas se o meu benfiquismo me levou a optar por Renato Sanches em detrimento de Matheus Nunes porque é que não fez balançar o meu coração em favor de Gonçalo Ramos? Mais: porque é que os benfiquistas, que há três anos exigiam que o jovem avançado tivesse lugar no plantel, agora olham para ele com um certo enfado como se nos últimos anos estivessem habituados a um Marco van Basten e não a um Haris Seferovic? (É assim que funciona: os mesmos que me censuram por não ter incluído Gonçalo Ramos nos 26 são os que me dizem que se o Benfica tivesse um “9” a sério ganhava a Champions).

Para António Silva, a nação vermelha é toda olhinhos e miminhos e desculpas e incentivos. Já Gonçalo Ramos parece ter caído num limbo, numa terra de ninguém, no orfanato mental, mesmo ao lado do lago dos patinhos feios, em que os benfiquistas depositam aqueles jogadores que não admiram, nem odeiam. É um fenómeno estranho, estranhíssimo. Gonçalo pode não ser um Nureyev na elegância (mas lembro que, no Porto, até o girafal Jardel teve os seus voos cantados pelos aedos) e até lhe pode faltar um pouco de eficácia no momento da decisão, mas é da formação, é muito jovem, é um avançado e marca golos. Será que os benfiquistas já se esqueceram do que é um avançado da formação? Ou será que numa equipa com tanto tempero, tão bem condimentada, até nos podemos dar ao luxo de desprezar o sal?