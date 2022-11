Xabi Alonso, um intelectual com quem é maravilhoso conversar sobre futebol (por Phillip Lahm)

Antigo campeão do Mundo de futebol

Adorava estar em campo com futebolistas. Os meus ex-treinadores Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jupp Heynckes e Felix Magath foram todos campeões do Mundo ou da Europa como jogadores. Como profissionais, sabem o que motiva um balneário. Sabem com que jogadores é possível conseguir uma vitória. Usam a hierarquia natural de uma equipa. Os futebolistas conseguem sentir quando os seus treinadores não têm este instinto.

Para mim, era possível imaginar o Xabi Alonso como meu treinador. Ele conhece o futebol de trás para a frente. Jogou pelo Bayern de Munique durante três épocas e, em 2017, terminámos as nossas carreiras juntos, novamente com troféus nas nossas mãos. Não me surpreende que agora seja treinador, pois nos últimos anos em que jogou já estava a trabalhar nesse sentido.