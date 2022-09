Arranca a Liga dos Campeões. Candidatos? Os gigantes que este verão trocaram jogadores (e milhões) entre si. A crónica de Philipp Lahm

Agora também o Barcelona. Com uma ideia do jogo influenciada por Johan Cruyff, já foi mais do que um clube. Hoje, apesar das dívidas elevadas, faz o mesmo que todos os outros. Investe em dimensões que apenas muito poucos podem pagar. O balanço anual não conta. Sabendo o crescimento no mercado, pensa-se em décadas.

O Barça comprou agora, entre outros, Robert Lewandowski ao Bayern Munique por €45 milhões. O jogador já tem 34 anos e não representa a continuação do tiki taka, mas foi sete vezes o melhor marcador da Bundesliga.

Com algumas exceções, houve uma estratégia que prevaleceu entre os principais clubes europeus: as trocas entre si. Compram, entre si, jogadores que jogam durante anos pelos seus rivais. Isto não traz qualquer novo impulso ao jogo, porque os jogadores estão a aproximar-se ou já atingiram o seu apogeu, mas mantém o status quo. Garante ao clube que ficará no círculo fechado. Mesmo nas meias-finais desta época da Liga dos Campeões, que está prestes a começar, os jogadores do costume jogarão entre si.