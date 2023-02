Daniel Felipe Martínez resiste aos reis do contra-relógio e vence a Volta ao Algarve. João Almeida termina em 6.º, Rui Costa em 10.º

Os 24,4 quilómetros do contra-relógio da quinta e última etapa da Volta ao Algarve deixavam as portas abertas para que a corrida fosse vencida por um especialista na luta contra o tempo. Os dias anteriores, com as subidas à Fóia ou ao Malhão, não tinham sido suficientes para deixar fora da luta nomes como Filippo Gana (duas vezes campeão do mundo de contra-relógio), Stefan Küng (medalha de prata no mundial da especialidade em 2022) ou Tobias Foss (campeão do mundo em título), qualquer um deles legítimo aspirante a subir ao topo do pódio.

No entanto, apesar da valia destes reis do contra-relógio, foi Daniel Felipe Martínez, da INEOS Grenadiers, a ganhar a 49.ª Volta ao Algarve. O colombiano foi quarto na derradeira tirada, ganha pelo suíço Stefan Küng (Groupama - FDJ), com Remi Cavagna (Soudal - Quick Step) em segundo e Ganna em terceiro — os tais mestres do esforço individual.



Tim de Waele/Getty

Martínez, homem virado para as corridas por etapas, competente na montanha e no contra-relógio, resistiu ao assalto dos especialistas. Leva a classificação geral final por escassos dois segundos de diferença para Ganna, seu colega de equipa, com o jovem belga Ilan Van Wilder (Soudal - Quicksetp) em terceiro.

João Almeida, depois do segundo lugar do Alto do Malhão, não conseguiu o objetivo de estar no pódio. O português da UAE - Emirates foi 13.º, perdendo 1,12 minutos para Küng. O caldense foi sexto na geral final na primeira corrida por etapas da sua temporada. Até ao Giro, está previsto que compita no Tirreno-Adriático, com arranque a 6 de março, ou na Volta à Catalunha, que começa a 20 de março.

O outro português no top 10 final foi Rui Costa. O antigo campeão do mundo, em época de estreia na Intermarché - Circus - Wanty, foi 16.º na etapa e acabou em 10.º. Mais uma boa prestação para Rui Costa, depois dos êxitos em Maiorca e Valência e do quarto lugar na Figuiera Champions Classic.