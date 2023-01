Rui Costa estreia-se em nova equipa com primeira vitória em dois anos e meio

O ciclista português Rui Costa conquistou esta quarta-feira o Trofeo Calvià, na sua estreia com as cores da Intermarché-Circus-Wanty, voltando a erguer os braços dois anos e meio depois da sua última vitória.

A estreia do campeão mundial de fundo de 2013 pela equipa belga não podia ter sido mais perfeita, com o poveiro, de 36 anos, a reencontrar-se com os triunfos no final dos 150,1 quilómetros, com início e final na localidade maiorquina de Palmanova, cumpridos em 3:57.30 horas.

Rui Costa bateu ao sprint os seus companheiros de fuga, o belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), segundo com o mesmo tempo, e o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost), terceiro a um segundo.

Os três entraram isolados no último quilómetro e ‘sobreviveram’ à aproximação do grupo de perseguidores, no qual estavam o antigo bicampeão mundial Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), que foi nono.

Numa jornada de quedas, frio e chuva, o português, que esta época trocou a UAE Emirates pela Intermarché-Circus-Wanty, somou a primeira vitória desde que se sagrou campeão nacional de fundo em agosto de 2020.