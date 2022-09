Famalicão “não tem conhecimento de nenhuma acusação ou denúncia” de assédio sexual contra o treinador Miguel Afonso

O Famalicão reagiu finalmente às acusações de assédio sexual de que o seu treinador, Miguel Afonso, está a ser alvo por parte de jogadoras que treinou no Rio Ave, na época 2020/21. “Ao momento da contratação do técnico e até ao dia de hoje”, pode ler-se num comunicado daquela entidade enviado às redações, “o FC Famalicão não tem conhecimento de nenhuma acusação ou denúncia às entidades competentes que recaia sobre o técnico Miguel Afonso”.

De acordo com o “Público”, o jornal que noticiou o caso , a direção do Famalicão teria mesmo conhecimento dos episódios de assédio sexual ocorridos em Vila do Conde, tendo sido informada poucos dias depois de anunciar Afonso como novo treinador.

Em resposta ao “Público”, Samuel Costa, recém-empossado diretor-desportivo do Famalicão, disse que se tratava de um “um boato sem qualquer tipo de prova”. E acrescentou: “Ligaram-me com insistência na semana em que o treinador foi contratado para que fosse despedido. Questionámos naturalmente o técnico e ele garantiu-nos que era tudo mentira. Nós acreditámos.”

O clube assume agora estar “totalmente disponível” para colaborar com as autoridades e entidades competentes “com o objetivo primordial de estabelecer a verdade dos acontecimentos”, lê-se ainda no comunicado do clube de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

Em comunicado enviado à "TSF", o Conselho de Disciplina da FPF declarou que “irá abrir um processo disciplinar” ao caso, enaltecendo que o regulamento da entidade que organiza as provas de futebol feminino no país “tem punições específicas para casos de assédio”.

Na nota publicada no início da tarde, o clube acrescentou também: “O FC Famalicão censurará sempre qualquer forma de abuso, violência, ou desrespeito pelo outro e, mais informa que, caso se venha a comprovar a existência de algum facto praticado pelo nosso treinador que atente ou tenha atentado na liberdade de alguma atleta tomará todas as providências ao seu alcance para as sancionar”.

Durante a manhã, a direção do Rio Ave também comunicou a sua posição. “No final dessa época desportiva [2020/21], teve o Rio Ave FC conhecimento de alguns comentários circunstanciais relatados por atletas, relativamente a alegadas abordagens despropositadas do treinador”, pode ler-se na nota publicada no site oficial.

E, justificando a dispensa do treinador, especificou: “Confrontado com o assunto, o técnico negou tais situações e, a pedido das atletas, o assunto não teve seguimento. Ao longo da temporada, que seja do nosso conhecimento, não foi realizada qualquer queixa formal e oficial de nenhuma atleta junto das autoridades. Pese embora o rendimento positivo da equipa nessa época desportiva, entendeu o Rio Ave FC que a gestão de grupo e as metodologias não eram consensuais e adequadas, não estando reunidas as condições para a continuidade do técnico, pelo que encerrou aí a ligação com o mesmo”.