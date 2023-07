Jabeur 'tá Ons e regressa à final de Wimbledon

A virtuosa Ons Jabeur está de regresso à final do torneio de Wimbledon, depois de ter batido Aryna Sabalenka, a quem bastava uma vitória para roubar o primeiro lugar do ranking a Iga Swiatek.

A tunisina, que em 2022 se transformou na primeira africana e árabe numa final de um major, precisamente em Wimbledon, bateu a bielorrussa com os parciais 6-7, 6-4 e 6-3, dando a cambalhota ao marcador quando o corpo parecia dar sinais de cedência precoce. Já se sabe, essa fadiga é quase sempre irrealista. É mais um arrastar de mago, uma lentidão digna do tenista ou atleta talentoso.

O primeiro set pingou para Sabalenka, que fez muitos mais erros não forçados do que a rival. Esse foi, aliás, um segmento em que durante a partida as duas tenistas se distanciaram muitíssimo: 45 para Aryna contra 14 de Ons.

O segundo set trouxe uma mais afinada Jabeur. Quando o serviço deixou de servir o martelo que vive no braço direito de Sabalenka, a africana cresceu e fechou com um 6-4, depois de ter estado com um jogo abaixo, encostada às cordas. O terceiro set foi ainda mais redondo para Jabeur, que esteve a vencer por 5-2, dando poucas hipóteses a Sabalenka para sonhar com a final. O corpo da bielorrussa já gritava desilusão, como se já tivesse chegado ao futuro, no momento da derrota.

O jogo ofereceu algumas boas trocas de bolas e respostas graciosas, sobretudo a direita de Jabeur, que também ia aproveitando as balas que saíam do serviço de Sabalenka para acelerar na resposta. O nível destas senhoras é muito alto. Com três match points a favor, Ons deixou escapar dois, chutando a bola como tantas vezes a vemos fazer. O público enchia as fendas da tensão que se podia comer às garfadas.

Até que um ás acabou com a história, a esperança de Aryna Sabalenka (6-3) e as atletas trocaram um abraço amigável. É a terceira final de um torneio do Grand Slam para Ons Jabeur, que, além da tal final do Wimbledon em 2022, alcançou no mesmo ano o último jogo do US Open. Na primeira, a tunisina perdeu contra Elena Rybakina e na segunda, em solo norte-americano, caiu perante Swiatek.

Na final, Jabeur terá pela frente a Markéta Vondroušová, a primeira não cabeça de série a chegar à final de Wimbledon em 60 anos. A checa, atualmente no 42.º lugar do WTA, eliminou tenistas como Jessica Pegula ou Elina Svitolina.